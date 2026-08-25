Marvelous célèbre l'anniversaire de deux de ses licences phares, celles-là même qui ont inspiré Stardew Valley. De nouveaux jeux sont en préparation, c'est maintenant officiel.

Les fans de Stardew Valley ont une nouvelle raison de ces réjouir avec ces annonces de jeux. Marvelous, l'éditeur et développeur, tenait hier soir un stream spécial pour l'anniversaire de Story of Seasons et sa série dérivée, Rune Factory. Ces deux licences, qui nous ont rappelé ce qui faisait leur charme, vont chacun avoir droit à un nouveau jeu.

Story of Seasons et son spin-off vont revenir

Stardew Valley, le roi des cozy farming sim, est né grâce à l'inspiration puisée dans un saga qui a contribué aux fondements du genre, à savoir Harvest Moon. Si des jeux de ce nom sont toujours d'actualité, la véritable série qui a pris le relai depuis la scission en interne, c'est Story of Seasons. Or, après avoir ravivé les anciens volets sous sa nouvelle appellation, il semble qu'elle soit sur le point de donner vie à un épisode inédit.

En effet, les dernières propositions de Story of Seasons étaient des remasters ou remake d'anciens Harvest Moon. C'était une manière pour le studio Marvelous de se réapproprier ses titres originaux. Mais les amateurs du genre et nouveau aficionados conquis par Stardew Valley seront heureux de savoir qu'un tout nouvel épisode est en développement. Cette fois, il ne s'agira vraisemblablement pas d'une refonte. Les premiers visuels donnent envie en tout cas.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Les fans du genre qui on pendant plus poussé pour le JRPG seront aussi ravis d'apprendre que Rune Factory 6 a été officialisé par la même occasion. Si cette série dérivée de Harvest Moon n'a pas directement inspirée Stardew Valley, elle reste une référence en la matière. Pas de grand détails pour le moment, seulement une vidéo d'annonce qui nous replonge dans cet univers de fantasy plein de potentiel.

Le créateur de Stardew Valley célèbre la nouvelle

Cette double-annonce a de quoi faire des heureux dans la communauté des cozy farming sim. Le créateur de Stardew Valley lui-même, Eric Barone, a partagé le lien du stream en souhaitant un bon anniversaire à Story of Seasons et Rune Factory, qui fêtent respectivement leurs 30 et 20 ans. La passion continuera donc encore quelques temps avec les nouveaux jeux dont on n'attend plus que de nouveaux détails.