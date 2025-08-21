Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux cosy. Infinity Nikki s’apprête à recevoir une collaboration avec Stardew Valley. Infold Games vient de l’annoncer officiellement : l’événement sera disponible dès le 1er septembre 2025 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation, iOS et Android.

Une rencontre pleine de charme pour Stardew Valley

À première vue, les deux univers n’ont pas grand-chose en commun. D’un côté, Stardew Valley et ses journées passées à cultiver, pêcher ou discuter avec les villageois. De l’autre, Infinity Nikki, qui mise sur l’exploration et la création de tenues élégantes. Pourtant, l’idée fonctionne. Les deux jeux partagent le même esprit : offrir une expérience apaisante et chaleureuse, où l’on prend le temps de profiter.

Dans le trailer diffusé sur YouTube et sur X (anciennement Twitter), on aperçoit déjà des clins d’œil à la ferme de Stardew Valley. Infold Games tease même des « surprises douillettes » et une « récolte de merveilles ». De quoi attiser la curiosité des joueuses et joueurs.

Une mise à jour qui sent bon la saison des récoltes

Cette collaboration arrivera avec la mise à jour 1.9 “Music Season” gratuitement. On ne connaît pas encore tous les détails, mais il est clair que l’univers d’Infinity Nikki accueillera des éléments venus tout droit des champs de Stardew Valley. Nouveaux costumes, décors inspirés de la campagne, peut-être même des quêtes dédiées : les spéculations vont bon train. Ce qui est sûr, c’est que l’événement veut apporter une touche de fraîcheur et un vent de bonne humeur au jeu. Une belle façon d’élargir encore son univers.

Depuis sa sortie en 2024, Infinity Nikki a su se faire une place parmi les nombreux jeux gacha. Son mélange d’exploration et de personnalisation vestimentaire a séduit un public en quête de créativité et d’évasion. Mais le parcours n’a pas été sans accroc. Le studio Infold Games a récemment provoqué la colère d’une partie de sa communauté après des fuites de contenu. Dans un message officiel, il avait dénoncé les leaks comme un « poison pour la création » et menacé de poursuites. Une sortie jugée trop agressive par certains joueurs.