Ç'aurait pu être une belle surprise pour beaucoup. Mais, visiblement, l'accueil réservé à la dernière annonce autour de Stardew Valley a fait des mécontents, si bien que le créateur du jeu prend la parole pour mettre les choses au clair.

Un coup de tonnerre gronde à Pélican Ville ! Alors qu'une annonce inattendue a créé la surprise pour tous les fans de Stardew Valley, une polémique éclate. Les joueuses et joueurs sont mécontents des choix du créateur du jeu, Eric Barone, alias ConcernedApe. Ce dernier prend donc la peine de s'adresser à eux sur ses réseaux sociaux pour répondre de manière officielle.

Règlement de compte à Stardew Valley

En 9 ans d'existence, Stardew Valley a su s'imposer comme une véritable référence dans son domaine, les cozy games de simulation de vie à la ferme. Il déploie aujourd'hui des chiffres impressionnants ! Après avoir passé le cap des 41 millions de ventes en début d'année, il est devenu le jeu le mieux noté de Steam en juillet dernier. À ce titre, beaucoup doivent envier son succès.

Il n'est donc pas étonnant que Stardew Valley s'offre de temps à autre des collaborations avec d'autres jeux. Ce sont généralement les titres choisis qui surprennent ! C'était le cas avec Balatro par exemple, ou encore Terraria. Mais, il y a quelques jours à peine, un nouveau cross-over s'annonçait et l'accueil réservé à cette nouvelle n'a pas été aussi chaleureuse que prévu...

La semaine passée, Stardew Valley levait le voile sur son arrivée dans un autre jeu cosy très populaire : Infinity Nikki. Toutefois, il s'agit d'un genre de jeu qui est loin de faire l'unanimité, puisque c'est un gacha. C'est donc un titre qui mise sur les loot boxes à acheter via la monnaie in-game pour obtenir du contenu, encourageant souvent à dépenser ses deniers propres.

Face à cette annonce, beaucoup ont vu là un appât du gain de la part de ConcernedApe. Sous la publication X de l'annonce1, les commentaires de revendication des uns se mêle à l'enthousiasme des autres. Dès lors, le créateur de Stardew Valley a pris la parole pour expliquer qu'il ne tirerait aucun profit de ces collaborations.

Stardew Valley a déjà proposé quelques collaborations avec d'autres jeux par le passé. Pour clarifier les choses : je n'ai jamais reçu d'argent grâce à elles. Je ne les ai permises que parce que je suis un fan de ces jeux ou parce que je pensais que les fans les apprécieraient.

Il paraîtrait cependant étonnant que l'exploitation de sa licence soit réalisée gratuitement. Néanmoins, nous pouvons arguer en sa faveur que le fait de ne pas vouloir produire de Stardew Valley 2 est plutôt le signe qu'il ne court pas après les chiffres.