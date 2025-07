En dépit des espoirs de certains fans, le créateur de Stardew Valley met fin à une rumeur née malgré lui. Après cela, il n'y aura plus de confusion possible.

Eric Barone est, encore à ce jour, considéré comme l'homme d'un jeu et un seul : Stardew Valley. Le succès du titre indé est tel que celui qui se fait appeler ConcernedApe peut se reposer dessus avec sérénité pour développer son prochain bébé. Cependant, certains fans ont visiblement pensé à lui pour un autre projet. Mais, le principal concerné a tenu à remettre les choses au clair en personne.

Le père de Stardew Valley met les points sur les i

Eric Barone a su prouver avec un seul jeu, Stardew Valley, sa capacité à créer seul un jeu profond, riche de contenus et capable de se renouveler à travers le temps. Dès lors, beaucoup espèrent voir plus de choses de sa part. Ça tombe bien car le développeur planche activement sur un nouveau titre original : Haunted Chocolatier. Cependant, un bruit de couloir a commencé à courir récemment évoquant un possible autre projet de sa part.

C'est sur Discord que tout s'est passé. À la suite de l'annulation de Hytale par Riot Games, un ambitieux bac à sable inspiré de Minecraft, certains ont visiblement pensé que le créateur de Stardew Valley pourrait reprendre le projet, ou du moins faire quelque chose dans le même esprit. Comme le montre une capture d'écran partagé sur le réseau social X, Barone se montrait curieux quant au dénouement du jeu :

Internaute : Ce jeu a cumulé environ 66 millions de vues sur YouTube au départ et est très attendu par la communauté. Je suppose qu'un tel investissement marcherait aussi pour vous. ConcernedApe : potentiellement. Mais, je devrais en apprendre plus sur le plan du jeu et pourquoi il a échoué (en coulisses), etc.

Il n'en a pas fallu plus pour que certains y voient une ouverture de la part de Barone. Or, ce n'est pas du tout le cas. Face à l'engouement qui commençait à monter, l'homme a repris la parole pour clarifier les choses. Ainsi, il a démenti plancher sur une quelconque reprise de Hytale. Actuellement, il réaffirme être « concentré sur [s]on prochain jeu, Haunted Chocolatier ». Pas de Minecraft-like façon Stardew Valley donc, n'en déplaise aux attentes des fans.