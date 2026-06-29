10 ans après la sortie de Stardew Valley, son créateur continue d’y revenir avec de nouvelles mises à jour, au détriment de son prochain jeu, toujours plus ambitieux. Le développeur a pris la parole à ce sujet.

Stardew Valley, c’est l’une des plus grandes success story de la scène indépendante. Difficile d’imaginer au lancement du jeu qu’Eric Barone, « ConcernedApe » de son pseudo, travaillait seul sur ce qui allait devenir une référence absolue en son genre. Plus de 10 ans après sa sortie, son jeu de simulation de ferme et de vie continue de rassembler de nombreux joueurs, porté par un suivi exemplaire et une succession de mises à jour majeures, qu’on nous promet toujours être la dernière (avant la suivante). La version 1.7, la prochaine, est d’ailleurs toujours attendue prochainement, sans la moindre fenêtre de sortie.

Mais à force de revenir constamment sur son immense succès, le développeur peine à avancer sur son prochain projet, toujours plus ambitieux. Annoncé il y a 5 ans désormais, Haunted Chocolatier donne surtout l’impression de stagner, chaque retour sur Stardew Valley repoussant un peu plus son développement. Conscient de l’impatience grandissante de sa communauté, Eric Barone a de nouveau pris la parole pour rassurer les joueuses et les joueurs.

Le relève de Stardew Valley doit être « parfaite »

Dans un nouveau billet de blog, sombrement intitulé « Toujours là, toujours au travail », le développeur a ainsi tenu à donner des nouvelles du projet. Un exercice qui commence lui-même à le lasser. « J’ai l’impression de publier toujours le même message », reconnaît-il d’entrée de jeu, avant d’admettre que le développement prend plus de temps que prévu. La raison est finalement la même qu’à chaque fois, le créateur de Stardew Valley refuse de précipiter les choses. « Je réfléchis minutieusement à chaque aspect du jeu. Les éléments avec lesquels les joueurs interagissent ou utilisent très souvent doivent être parfaits. ». Pour lui, ils se doivent ainsi d’être « fluides, clairs, intuitifs, satisfaisants et beaux ». Avec un tel niveau d’exigence, il n’est guère étonnant que le développement d’Haunted Chocolatier s’étire autant.

Pour illustrer son propos, il prend en exemple quelque chose d’aussi frugal qu’un livre de recettes, indispensable au fonctionnement de la chocolaterie. « Ce n’est pas une tâche facile pour moi, je me torture sur chaque petit détail », confie-t-il. Le créateur de Stardew Valley cherche en effet à réduire le nombre de manipulations nécessaires pour les utiliser, tout en trouvant le juste équilibre entre la quantité d'informations affichées et le confort de lecture. « Ça doit être parfait », résume-t-il, admettant au passage un niveau de perfectionnisme qui le pousse à reprendre certains éléments à plusieurs reprises avant d’en être satisfait.

© ConcernedApe.

Pas de sortie avant longtemps

Et ce souci du détail ne s’arrête pas uniquement aux menus ou à l’interface. « C’est un gros jeu. Il y a énormément de choses sur lesquelles je peux m’attarder. Mais c’est le prix à payer pour créer un jeu dont je serai réellement satisfait ». Pour cette raison, Haunted Chocolatier ne sortira pas de l’usine avant un moment, et Eric Barone refuse toujours d’en montrer davantage à ce stade du développement. D’autant que de nombreux éléments sont encore susceptibles d’évoluer d’ici la sortie. Il faudra donc continuer de s’armer de patience avant que la relève de Stardew Valley ne soit prête à être dégustée. Le créateur est en tout cas catégorique : il préfère repousser indéfiniment le lancement du jeu plutôt que de publier un titre qui ne correspondrait pas à ses propres standards.

Source : Eric Barone