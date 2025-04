Stardew Valley, c’est l’histoire d’un développeur et d’un succès fulgurant. « ConcernedApe » de son pseudo était bien loin de s’imaginer qu’il allait créer une référence en son genre qui allait fédérer des millions de joueurs. Huit ans plus tard, le jeu continue toujours d’attirer les foules et son concepteur n’a eu de cesse de le bichonner à grand renfort de mise à jour. Mais il n’y a pas que Stardew Valley dans la vie. Eric Barone a certes dit qu’il se voyait poursuivre le développement « pour toujours », mais il aspire surtout à terminer son autre bébé : Haunted Chocolatier. Un titre annoncé depuis de longues années maintenant, et trop souvent mis de côté au profit du farming-sim, mais cela risque de changer très bientôt.

Les choses sérieuses commencent pour l'après Stardew Valley

Toutes les bonnes choses ont une fin, même SW ? Le jeu de farm-sim a récemment accueilli l’une de ses mises à jour les plus importantes à ce jour. La version 1.6 n’est pas arrivée sans quelques soucis, que le développeur s’est évertué à corriger sur l’ensemble des plateformes. Désormais, les joueurs de tout horizon peuvent en profiter dans des conditions optimales, mais qu’en est-il de l’avenir de Stardew Valley et surtout du prochain jeu du créateur ? Interrogé par nos confrères de PC Gamer, Eric Barone s’est dit enfin prêt à s'investir entièrement dans Haunted Chocolatier, maintenant que la majorité des soucis de la version 1.6 sont corrigés et que les portages console sont stables.

« Tout est réglé maintenant, donc je me suis engagé à ne pas retravailler sur Stardew Valley tant que je n’ai pas fini Haunted Chocolatier », a-t-il ainsi promis. Cela signe-t-il l’arrêt du suivi du farm-sim déjà emblématique ? Pas pour autant. Il explique en effet qu’il estime qu’il n’en aura jamais fini avec Stardew Valley. « Peut-être quand je vais mourir, là on pourra dire que le chapitre est terminé », plaisante-t-il. En revanche, il semble bien décidé à ne pas retravailler sur une mise à jour de sitôt et à se tenir à son objectif, là où il finissait toujours par refaire du contenu pour son premier jeu, au détriment du second. Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui souhaitent une expérience plus fraîche, quoique.

Haunted Chocolatier sortira-t-il bientôt ?

À cause des efforts faits sur les dernières mises à jour de Stardew Valley, Haunted Chocolatier n’en est encore qu’à un stade précoce de son développement, alors même que le jeu a été annoncé en 2021.

« Je suis plongé dedans, et ça va encore prend un certain temps. J’essaie de ne pas trop me précipiter, de faire ça de façon détendue et sans stress. Le problème c’est que je devais toujours me préoccuper de Stardew Valley, de m’assurer que les joueurs aient une bonne expérience. Donc je me suis toujours focalisé dessus, mais cela m’a empêché de consacrer tout mon temps à Haunted Chocolatier »

Pour rappel, le jeu sera lui aussi un mélange de RPG et de simulation, avec une vibe un peu plus mystique. Cette fois, les joueurs devront gérer une chocolaterie hantée en prenant en compte trois éléments clés : la gestion de la boutique, l’acquisition des ingrédients pour concevoir ces confiseries et la partie simulation de vie en interagissant avec les PNJ. Barone a en tout cas promis que l’action et les éléments fantastiques auraient une place plus prépondérante que dans Stardew Valley.

Source : PCGamer