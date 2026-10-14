5 ans après son annonce, Haunted Chocolatier poursuit son développement au rythme de son créateur, Eric Barone, c’est-à-dire irrégulier. Celui que l’on connaît surtout sous le pseudo de ConcernedApe revient en effet régulièrement sur son premier jeu, Stardew Valley, retardant progressivement le développement de son successeur. Un calendrier qui commence à largement s’étirer mais que le développeur assume sans détour, quitte à devoir composer avec une pression qui lui était inconnue lorsqu’il concevait tranquillement Pelican Ville. Car lorsque l’on signe l’un des plus grands succès du jeu indépendant, quelque 40 millions d’exemplaires vendus tout de même, difficile de ne pas sentir la pression. Fatalement, elle s’accompagne de la peur de décevoir celles et ceux qui l’ont accompagné dans ce voyage hors du commun.

La pression de l'après Stardew Valley pour son créateur

Dans un récent entretien accordé à GQ, le développeur indépendant est ainsi revenu sur son prochain jeu et la difficulté à retrouver la liberté créative qui accompagnait la conception de Stardew Valley. A l’époque, le jeu cosy n’était en effet encore qu’un projet personnel, notamment pour s’améliorer en programmation alors qu’il peinait à trouver un emploi, mais aussi pour créer un jeu qui plairait à sa compagne. Les attentes étaient inexistantes, alors que la communauté recense aujourd’hui des millions de personnes, avides d’avoir des nouvelles d’Haunted Chocolatier et de découvrir la prochaine étape du parcours atypique d’Eric Barone. « J’ai du mal avec ça, parce que je veux vraiment retrouver le sentiment que j’avais lorsque je créais Stardew Valley. A l’époque, il n’y avait pas de public. C’est assez difficile de réaliser combien de personnes y ont joué et l’impact que le jeu a eu, ce n’était pas prévu », confie-t-il.

Bien que Barone assure toujours le développement de ses deux jeux en solitaire, Stardew Valley n’a désormais plus rien du petit projet bricolé dans son coin. Devenu une référence du jeu indépendant et un incontournable de la scène cosy, difficile pour le créateur de ne pas ressentir une certaine appréhension au moment de concevoir son successeur, Haunted Chocolatier. « Tout le monde me regarde et si je ne fais pas les choses d’une certaine manière, je risque de décevoir des millions de personnes ».

©QG

Une mise à jour en attendant un aperçu d'Haunted Chocolatier

Pas question en revanche pour ConcernedApe de céder à la pression. Annoncé il y a désormais 5 ans, Haunted Chocolatier avance selon ses propres règles et le développeur n’est pas près de précipiter les choses. L’impatience de la communauté ne fera pas avancer le développement, Barone ayant déjà expliqué à plusieurs reprises prendre son temps et vouloir concrètement dévoiler le jeu lorsqu’il sera prêt. Un jeu qui, selon ses dires dans cette même interview, s’adressera davantage aux joueurs de Stardew Valley qui préféraient explorer les mines et combattre, que ceux qui vouaient un culte à leur ferme. Il faudra cependant s’armer de patience avant de découvrir concrètement ce qu’il entend par là. En attendant, il déploiera, à une date encore non précisée, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley pour nous faire patienter en attendant d’avoir des nouvelles d’Haunted Chocolatier.

Source : GQ