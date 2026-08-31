Cinq ans après son annonce, Haunted Chocolatier n’est toujours pas prêt à sortir du four. Alors que son créateur, Eric Barone, alias ConcernedApe, est aux fourneaux sur la prochaine version de Stardew Valley, il redonne des nouvelles de son successeur spirituel. La bonne nouvelle : il est déjà en partie jouable et agréable à jouer, même s’il est encore loin d’être terminé.

Haunted Chocolatier avance bien et son créateur aime déjà y jouer

Dans un nouveau billet publié sur le site officiel du jeu, le développeur reconnaît ainsi n’avoir « pas de grosse annonce » à faire pour le moment. Toujours pas de fenêtre de sortie à l’horizon, donc, ni de nouvelles salves d’images pour patienter. Le développement suit son cours et semble même avoir franchi un nouveau cap encourageant. « Mon objectif est de créer un jeu dont je puisse être fier et auquel j’aie personnellement envie de jouer », explique le créateur de Stardew Valley dans son blog. « Je suis désormais certain que je l’aimerai une fois qu’il sera terminé. En fait, j’aime déjà y jouer dans son état actuel, même s’il est encore inachevé. Surtout après les récents ajouts récents que j’ai réalisés… J’espère que les autres l’aimeront aussi lorsqu’il sera prêt. »

Une déclaration qui ne dit rien de véritablement nouveau sur le jeu, mais s’avère malgré tout encourageante. Depuis l’annonce d’Haunted Chocolatier en octobre 2021, ConcernedApe distille des informations au compte-gouttes pour rassurer la communauté, qui s'impatiente parfois, surtout quand de nouvelles mises à jour de Stardew Valley sont annoncées entre-temps. Le développeur demande donc encore un peu de patience aux joueurs, tout reconnaissant qu’il peut être difficile de continuer à croire au jeu lorsque les nouvelles se font rares. Mais Barone a toujours été clair : Haunted Chocolatier arrivera quand il sera prêt, et avance à son rythme pour préserver le niveau de qualité qu’il vise.

Mais le bougre a toujours deux plats dans le four. En parallèle d’Haunted Chocolatier, il continue toujours de travailler sur la version 1.7 de Stardew Valley, qui ajoutera notamment deux prétendants au mariage, un niveau type de ferme, des événements inédits, et bien plus encore.

© ConcernedApe.

Source : EricBarone