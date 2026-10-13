Eric Barone, le créateur de Stardew Valley, a donné quelques nouvelles de Haunted Chocolatier, son prochain jeu. Et il ne pourrait peut-être pas parler à toutes celles et ceux qui ont posé leurs valises à Pelican Ville. Explications.

Depuis son annonce en 2021, Haunted Chocolatier se fait particulièrement désirer. Ce n’est pas faute pour Eric Barone d’offrir constamment aux joueurs de Stardew Valley de quoi les occuper d’ici là, avec des mises à jour régulières, dont une est prévue prochainement. Mais chaque passage à Pelican Ville retarde inexorablement son nouveau projet. Dans une entrevue accordée à GQ, celui que l’on connaît surtout sous le pseudo de ConcernedApe est revenu sur les ambitions du successeur de son jeu aux quelques 40 millions de copies vendues et il devrait sensiblement s’éloigner de la formule de son prédécesseur. Ce sont les adeptes des mines de Stardew Valley qui pourraient finalement y trouver leur compte.

Haunted Chocolatier sera surtout pour ceux qui aiment l'aventure

Avec sa boucle de gameplay composée de cultures, de relations sociales, de décoration et de journées rythmées par les saisons, Stardew Valley s’est imposé comme l’une des références incontournables du jeu indépendant et de la scène cosy. Si Haunted Chocolatier, le prochain jeu du développeur, conservera bien un certain héritage de cette formule, il privilégiera cependant une approche davantage orientée vers l’aventure. « C’est toujours ce que j’appelle un jeu de village, mais c’est davantage un action-RPG. L’accent est surtout mis sur l’aventure, le loot d’équipements et la montée en puissance. Il y a des monstres, des combats de boss », a précisé Eric Barone dans les colonnes de GQ.

Et pour lui, Haunted Chocolatier devrait résonner avec une frange bien précise de Stardew Valley. « C’est pour les joueurs de Stardew Valley qui vont dans les mines. C’est ce que je fais, honnêtement », a-t-il précisé. Haunted Chocolatier devrait ainsi proposer une formule similaire sur beaucoup de points, mais avec un accent davantage mis sur l’exploration et les combats. Barone avait par ailleurs déjà décrit l’univers du jeu comme plus « métaphysique », ce qui devrait trancher avec la campagne bucolique de son aîné.

© ConcernedApe

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley pour patienter, que contiendra-t-elle ?

Si ceux qui préfèrent descendre dans les mines plutôt que de passer leurs journées à arroser des panais devraient s’y retrouver, ceux qui espéraient retrouver une expérience plus douce comme Stardew Valley devraient sans doute revoir une partie de leurs attentes. Haunted Chocolatier ne reniera évidemment pas ses origines, mais exploitera une autre facette que Barone n’avait sans doute pas pu exploiter assez, à son goût, dans son premier jeu. Reste que les amoureux de Stardew Valley auront de quoi s’occuper avec la mise à jour 1.7, toujours prévue prochainement, mais sans fenêtre de sortie annoncée. Cette dernière ajoutera notamment :

Deux nouveaux prétendants au mariage

Un nouveau type de ferme

Des événements inédits

Des quêtes spéciales supplémentaires

Refonte du système lié aux enfants

Enrichissement des dialogues

Source : GQ