Eric Barone, alias ConcernedApe, continue de teaser Haunted Chocolatier. Après le succès planétaire de Stardew Valley, chaque petite info sur son nouveau jeu devient un événement. Cette fois, il s’agit d’un nouveau screenshot et de quelques confirmations de gameplay qui font déjà beaucoup parler.

Une image qui donne envie d’y être pour l'après Stardew Valley,

Le créateur a partagé une capture d’écran inédite. On y voit un petit personnage au bord d’un ruisseau, entouré d’arbres colorés par l’automne et d’une cabane en bois qui respire la chaleur. Comme souvent avec Barone, le pixel art fourmille de détails. La scène est si soignée qu’on aimerait presque y emménager. Ce style visuel confirme que Haunted Chocolatier ira plus loin dans l’atmosphère et l’immersion. Là où Stardew Valley était chaleureux et agricole, ce nouvel univers semble plus poétique, mystérieux et contemplatif.

Ce n’est pas qu’une jolie image. En réponse à un fan intrigué par la présence d’eau, Barone a confirmé que la pêche sera bien de la partie. Une nouvelle qui devrait plaire à ceux qui aiment passer des heures à taquiner le poisson virtuel. Mais attention : le développeur sait que la pêche de Stardew Valley n’avait pas fait l’unanimité. Trop difficile au départ, elle en avait découragé plus d’un. Cette fois, il promet une approche plus accessible et sans doute plus fluide. De quoi donner envie de ressortir sa canne à pêche numérique.

Des livres pour enrichir le monde

Autre nouveauté par rapport à Stardew Valley : les livres. Plutôt que de publier de longs textes ou des réflexions sur Twitter, Barone a choisi de glisser ce contenu directement dans son jeu. Résultat : les joueurs pourront trouver et lire ces ouvrages dans la bibliothèque de Haunted Chocolatier. Un petit détail, mais qui en dit long. Cela montre la volonté d’offrir un univers plus riche, profond et personnel, où le joueur prendra plaisir à découvrir l’histoire page après page.

ConcernedApe aime avancer à son rythme et ne dévoile que des bribes. Selon lui, si Stardew Valley parlait de nature et de subsistance, Haunted Chocolatier se concentrera sur « ce qui vient après ». Pas plus de précisions pour l’instant, mais la promesse d’un jeu différent, avec une philosophie propre.

Source : Eric Barone