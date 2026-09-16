10 ans après sa sortie initiale en accès anticipé, Stardew Valley a durablement marqué le jeu vidéo. Et quand un jeu cartonne, les dérivés et propositions qui s’en inspirent ont commencé à fleurir. Certaines parviennent malgré tout à se démarquer du jeu de Concerned Ape en apportant leur propre touche, mécaniques et univers. C’est notamment le cas de Graveyard Keeper, qui troque les soirées à planter des légumes, améliorer votre ferme et à optimiser jusqu’au dernier centime de votre exploitation par des cadavres et une armée de zombies. Sa suite, Graveyard Keeper 2 entend pousser ce concept encore plus loin et bonne nouvelle. Si vous n’êtes pas encore certain de vouloir quitter votre petite ferme de Stardew Valley pour le cimetière, une démo gratuite du jeu est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Une démo gratuite pour Graveyard Keeper 2, le Stardew Valley-like avec des zombies

Quelques jours seulement avant sa sortie, le 22 septembre 2026, Graveyard Keeper 2 se laisse donc tester gratuitement sur consoles et PC. L’autre bonne nouvelle, c’est que la progression sera conservée et transférée dans la version complète. De quoi tester ce pendant lugubre de Stardew Valley sans aucune prise de tête, pour ensuite mieux continuer sa partie le jour venu. Si le premier Graveyard Keeper s’était déjà fait une spécialité du mélange entre gestion, artisanat et humour macabre, cette suite compte bien pousser les potards encore plus loin. Vous incarnez cette fois le Grand Inquisiteur qui doit restaurer la ville et sauver le royaume d’une apocalypse zombie. Le job du siècle en somme. Les fondamentaux du premier jeu restent cependant les mêmes.

Dans Graveyard Keeper 2, vous devrez donc gérer votre cimetière médiéval, récolter des ressources issues de la faune et de la flore et, surtout, des restes humains pour fabriquer de nouvelles machines et automatiser progressivement votre production. Car comme dans Stardew Valley, vous pourrez tôt ou tard arrêter de tout arroser vous-même pour que tout se fasse plus automatiquement. Et justement, nos amis zombies seront mis à contribution. Votre petite armée de morts-vivants pourra ainsi être équipée, entraînée puis envoyée au combat pour défendre le royaume. Il sera également possible de construire des tours et des fortifications, fabriquer des armes et armures pour transformer cette bande de cadavres ambulants en force militaire digne de ce nom.

Bande-annonce en anglais

Dans la veine de Stardew Valley, la ville aura elle aussi besoin d’un bon coup de main, avec des habitants à aider, notamment en reconstruisant leurs maisons ou en accomplissant diverses quêtes. Graveyard Keeper 2 c’est avant tout des systèmes familiers, conjugués à un humour volontairement détraqué, des personnages grotesques et des systèmes d’automatisation toujours plus poussés. Et pour savoir si cette tambouille fonctionne, c’est d’aller se salir les mains avec la démo du jeu, disponible dès maintenant. Pour la télécharger, voici les pages du jeu sur chaque plateforme :

Source : tinyBuild