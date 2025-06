Non, ce n’est pas un énième clone de Stardew Valley. Grave Seasons reprend la formule bien connue du jeu de ferme… mais la tord dans un sens inattendu. Présenté lors du PC Gaming Show 2025, ce farming sim à l’ambiance horrifique dévoile enfin son premier vrai trailer de gameplay. Et le résultat est aussi charmant que dérangeant.

Entre potager et enquête criminelle pour ce concurrent de Stardew Valley

Au départ, tout semble classique dans Grave Seasons . Vous pêchez, cultivez vos légumes, vendez vos récoltes et améliorez votre ferme. Rien que du très familier. Mais rapidement, l’ambiance bascule. Dans la petite ville d’Ashenridge, des meurtres étranges commencent à apparaître. Et devinez quoi ? C’est à vous de mener l’enquête. On s'éloigne clairement de l'ambiance de Stardew Valley.

Parler aux habitants, fouiller les lieux, observer les comportements... et même crocheter des serrures pour entrer discrètement dans les maisons. Eh oui, Grave Seasons vous autorise à enfreindre les règles pour percer les secrets du village. Une mécanique originale qui change des traditionnels “gagnez leur amitié avec des cookies”.

Une ambiance qui intrigue

Visuellement, Grave Seasons joue la carte du cosy façon Stardew Valley. Mais derrière ses couleurs pastel et ses décors chaleureux, on sent une tension qui ne demande qu’à éclater. Le trailer montre des scènes de rassemblements mystérieux dans la forêt, des visages ambigus, des silences inquiétants. Chaque personnage semble cacher quelque chose. Et il va falloir écouter, observer, deviner. Car dans Ashenridge, tout le monde pourrait être un suspect.

Pour l’instant, aucune date précise n’a été annoncée. On sait juste que ce concurrent de Stardew Valley est prévu pour 2026. Cela laisse le temps de peaufiner les mécaniques et d’enrichir l’univers. Et franchement, vu ce qui a été montré, l’attente pourrait valoir le coup. Si vous aimez les jeux de gestion mais que vous en avez marre des univers trop gentils, Grave Seasons pourrait bien être le jeu cozy le plus inquiétant de 2026.

Source : Perfect Garbage