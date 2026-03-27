Il y a 10 ans, Stardew Valley sortait timidement et son développeur, Eric Barone, était loin de se douter de l’impact qu’aurait le jeu qu’il développait à la base pour sa bien-aimée. Stardew Valley aujourd’hui, c’est une institution, 50 millions d’exemplaires vendus, des concerts à guichets fermés dans le monde et le porte-étendard des jeux de farming et des expériences cosy.

Son succès est une source d’inspiration pour beaucoup de développeurs, les alternatives se font plus nombreuses chaque année, mais elles sont fatalement plus modestes tant il est difficile de rivaliser avec un jeu ayant dix ans de bouteille et un suivi tout aussi phénoménal que sa réputation. Mais certains titres arrivent à tirer leur épingle du jeu avec leur petite touche d’originalité et deux jeux en particulier sont en tête de nombreuses listes des jeux les plus attendus de 2026 de la communauté cosy. L’un d’eux a enfin une date de sortie.

Des pixels, de la simulation de ferme, des relations à créer avec des villageois. Outre ses teintes plus sombres, Grave Seasons a tout d’un énième Stardew Valley-like. Sauf que parmi vos voisins et vos prétendants se cache un tueur en série aux pouvoirs surnaturels, que vous devrez démasquer en plus de remplir vos devoirs à la ferme. Et oui, l’élu de votre cœur pourrait bien être celui qui décime le voisinage. L’horreur s’invite enfin dans le monde des jeux cosy en s’attaquant à la formule des farming simulator. Les amateurs de Stardew Valley pourront donc faire leurs valises en direction de la petite ville d’Ashenridge dès le 14 août 2026 sur PS5, Nintendo Switch, Xbox Series et PC, avec une disponibilité day one dans le Xbox Game Pass. Perfect Garbage a profité du Xbox Partner Preview pour faire cette annonce attendue de pied-ferme par la communauté des joueuses et joueurs cosy, non sans en dévoiler quelques nouveaux extraits.

Dans Grave Seasons, vous venez de poser vos valises à Ashenridge, petite ville pittoresque où le calme apparent cache de sombres secrets, après vous être échappé de prison. Entre deux récoltes et quelques parties de pêche, vous devrez donc garder l'œil ouvert pour démasquer votre voisin surnaturel qui a un penchant pour le meurtre. Cultiver votre ferme, nouer des liens avec les résidents du village seront plus que simples passe-temps, puisque le studio promet que chaque choix et chaque relation auront des conséquences sur l'histoire et l'enquête. Et vous ne voudriez pas arriver non plus arriver à court de ressources pour protéger la prochaine victime. Les fans de Stardew Valley n'auront plus que quelques mois à attendre.