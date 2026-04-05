Entre deux mises à jour officielles, les fans de Stardew Valley n’hésitent jamais à prendre les choses en main pour transformer le jeu avec des mods qui séduisent la communauté.

Dix ans après sa sortie, le succès de Stardew Valley ne faiblit pas. Bien au contraire. Alors que le créateur du jeu, Eric ‘ConcernedApe’ Barone, continue régulièrement d’agrémenter son titre de nouveautés très attendues par les joueurs, la communauté, de son côté, n’hésite pas non plus à mettre la main à la patte. Il suffit de voir le nombre de mods disponibles à ce jour, qui peuvent aussi bien enrichir que transformer l’expérience, pour s’en rendre compte. Et justement, l’un des derniers mods gratuits du jeu pourrait bien plaire aux fans de Stardew Valley.

Ce mod transforme Stardew Valley en paradis tropical

Publié le 24 mars 2026 par Aimon111, « Gea Sea Shores – More Beach Areas » est décrit par son créateur comme une « petite extension sur le thème de la plage » dont l’objectif est, comme son nom l’indique, d’ajouter « de nouvelles cartes côtières » mais aussi de proposer « une refonte des zones d’origine » de Stardew Valley. En plus de cela, de nouveaux événements font également leur apparition, accompagnés d’une série de nouvelles quêtes et d’autres nouveautés qui, visiblement, « arriveront bientôt » si l’on en croit la page NexusMods.

Dès aujourd’hui, les joueurs PC de Stardew Valley peuvent donc profiter d’une série de nouvelles cartes, offrant un certain nombre de zones supplémentaires à explorer. Cela va de la plage de la forêt à la carte « Danse des fleurs », en passant par la côte ouest qui permettent non seulement de profiter de la vue, mais aussi de récolter toutes sortes de ressources. Et la bonne nouvelle, c’est que les joueurs utilisant Stardew Valley Expanded pourront eux aussi en profiter, puisque la compatibilité avec ce dernier est prise en charge par le mod.

Notez toutefois que ce mod, non officiel, est encore en cours de développement, et que des problèmes peuvent donc survenir en jeu. Auquel cas, des mises à jour sont déjà prévues, ce qui devrait permettre de corriger la situation. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre que celles-ci n’arrivent, en ajoutant au passage d’autres nouveautés à Stardew Valley. Parmi elles : une extension de la côte d’Eastside Beach, un système de transport par bateau le long de la côte de Pelican Town, ou encore des cartes de grottes personnalisées, tous déjà annoncés.

Source : NexusMods