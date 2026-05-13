Depuis 10 ans, les joueuses et joueurs du monde entier vivent leur vie à Pélican Ville, la petite bourgade de Stardew Valley. Outre toute leur activité agricole, ils y côtoient des personnages hauts en couleur. Si ceux-là sont prompts à discuter et confier des quêtes, certains peuvent aussi faire fondre le cœur du public. Un système de romance est en effet en place. Mais le créateur du jeu vient de dévoiler qu'il compte y apporter quelques changements surprenants.

La romance se complexifie dans Stardew Valley

En une décennie, Stardew Valley en a connu des mises à jour. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de bonifier son contenu et d'arriver au sommet du top des jeux Steam en 2025. Parmi l'un des aspects que les fans adorent, la dimension sociale occupe une place de choix. Il faut dire qu'entre les événements de cœur à débloquer et les romances, elle ajoute du piquant à l'expérience.

L'atmosphère n'est d'ailleurs pas près de se refroidir. Eric Barone, le créateur de Stardew Valley, travaille actuellement sur la mise à jour 1.7 du jeu. Or, il prévoit plusieurs nouveautés pour cette version. Pour le 10ᵉ anniversaire du jeu, il a notamment révélé que 2 nouveaux prétendants seront au rendez-vous. Mais un autre élément risque de chambouler les couples.

En effet, dans une nouvelle interview, Eric Barone a dévoilé qu'il comptait revoir le système de romance dans Stardew Valley. S'il est tout à fait possible de se marier et de divorcer en jeu, vous ne pouvez cependant pas entamer une relation parallèle si vous êtes déjà en couple, comme c'est le cas dans Les Sims par exemple. Mais cette limitation ne sera bientôt qu'un vieux souvenir.

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Vous allez pouvoir briser des cœurs

Eh oui ! C'est dit : à l'avenir, Barone veut vous permettre de tromper votre partenaire dans Stardew Valley. Il s'explique : « dans un jeu de type bac à sable, on devrait pouvoir faire des choses répréhensibles et en subir les conséquences ». Même s'il dit bien s'opposer à l'infidélité « d'un point de vue moral », il estime qu'il devrait donner plus de liberté au public. Pour autant, il tient à ce que ce genre de mécanique ne soit pas pris à la légère dans la diégèse :

Tout le monde vous détesterait. Cela causerait beaucoup de chaos, de dégâts et de souffrances. Les gens seraient en colère et vous détruiriez une famille. Eric Barone, pour GameInformer.

Stardew Valley pourrait ainsi entrer dans une nouvelle ère. Eric Barone prouve qu'il a encore des idées pour enrichir l'expérience et, notamment, densifier l'aspect simulation. D'autant que ses paroles pourraient laisser envisager d'autres éventuelles mécaniques de corrélation entre un acte et ses conséquences, ce que des joueurs ont déjà mis en place avec des mods, comme celui qui installe une prison à Pélican Ville. En tout cas, le jeu nous réserve de belles surprises à l'avenir.