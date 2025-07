S’il y a bien un jeu qui a su marcher dans les pas de Stardew Valley, c’est Fields of Mistria. Sorti en accès anticipé l’an dernier, ce petit bijou indépendant a su conquérir le cœur des joueurs avec son style rétro, son ambiance relaxante et sa touche de magie. Et avec 97 % d’évaluations positives sur Steam, il confirme son statut de sérieux concurrent. Aujourd’hui, le jeu franchit un nouveau cap avec sa troisième mise à jour majeure, qui introduit enfin une fonctionnalité très demandée.

Comme Stardew Valley… mais avec des rendez-vous en week-end

À l’image de Stardew Valley, Fields of Mistria vous propose de cultiver votre terre, élever des animaux et tisser des liens avec les habitants du village. Mais désormais, vous pouvez vivre de véritables histoires d’amour. Une fois que vous atteignez 8 cœurs avec un personnage et que vous choisissez l’option romantique, il est possible de débloquer des objets d’inspiration pour organiser des rendez-vous. Ces dates se déroulent le week-end, et chaque sortie vous offrira une carte photo souvenir. Une idée originale qui donne encore plus de charme au jeu.

Tout comme Stardew Valley, qui permet de choisir parmi plusieurs célibataires à épouser, Fields of Mistria propose déjà 10 personnages à séduire, avec deux autres à venir dans les prochaines mises à jour. Les dialogues ont été enrichis, les interactions sont plus naturelles, et les PNJ gagnent en profondeur. En plus de cela, cette mise à jour ajoute :

Des nouveaux monstres dans les mines

Deux vendeurs inédits au marché du samedi

Un festival tout neuf

Des coffres de stockage plus grands (indispensables pour les collectionneurs)

(indispensables pour les collectionneurs) Un contenu qui rappelle les grosses updates de Stardew, toujours pleines de surprises.

Si Fields of Mistria s’inspire clairement de Stardew Valley dans sa structure, il ne se contente pas de copier. Son univers magique, ses graphismes inspirés des années 90, et ses mécaniques uniques comme les biomes mystiques ou les transformations de créatures lui donnent une vraie personnalité.

