Avis aux fans de Stardew Valley en manque de jeux cosy et de ferme à entretenir, un nouveau jeu arrive très prochainement et pourrait bien vous faire de l'œil. Vous pouvez d’ailleurs déjà y jouer gratuitement sur Steam. C’est coloré, c’est frais et mignon tout plein, mais il ne faut pas oublier non plus le contenu qui s’annonce tout bonnement gargantuesque.

Un nouveau jeu parfait pour les fans de Stardew Valley, à tester gratuitement

Ce nouveau jeu, c’est Everdream Village, un jeu de culture, d’amour et d’eau fraîche qui promet du bon temps aux amoureux de jeux comme Stardew Valley, My time at Portia ou encore Story of Season. Vous y construirez votre propre ferme, cultiverez ses terres et bichonnerez du bétail. Il sera par ailleurs possible d'aménager ses terres jusqu’à terraformer un tantinet l’environnement pour y placer ses structures, champs et autres constructions. Everdream Village va même encore plus loin en proposant pas mal d’exploration, elle sera même au cœur de l’expérience. On nous promet notamment des secrets et des biomes très différents à découvrir et la possibilité de ramasser tout un tas de ressources. Comme dans beaucoup de jeux du genre, vous pourrez bien entendu fabriquer une vaste gamme d'objets et mobilier pour vous aider à la tâche ou embellir votre demeure. À l’instar de Stardew Valley, il sera aussi possible de rencontrer pléthore de personnages hauts en couleur. Everdream Village promet un contenu des plus généreux et il est clair que les fans de jeux comme Stardew Valley ou Story of Season y trouveront leur compte.

Everdream Village est actuellement en développement, mais une démo gratuite est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez donc le tester gratuitement via Steam en vous rendant sur la page du jeu. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été donnée pour Everdream Village, mais l’early access est attendu pour l’année 2025. Sachez que vous pouvez également jeter un œil au reste de la licence, notamment sur Everdream Valley actuellement en promotion. Là encore, il est question de tenir sa petite ferme en explorant un peu les environs et en faisant tout un tas de rencontres.

source : Everdream officiel, Steam