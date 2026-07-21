Les jeux de gestion cosy inspirés de Stardew Valley poussent désormais plus vite que les rhubarbes de la ferme de Pelican Town. Entre des héritiers assumés qui y insufflent leur propre magie, d’autres avec moins d’imagination et des propositions plus originales, il devient de plus en plus difficile de pleinement sortir du lot dans ce segment qui déborde de prétendants. Pourtant, Emberville avait déjà réussi à attirer l’attention des fans de Stardew Valley depuis son annonce grâce à son univers empreint de magie et de fantasy, ses combats plus ambitieux et ses mécaniques de simulation de vie qui tapent pile où il faut pour finir dans la wishlist des fans de jeux cosy. Le studio indépendant Cygnus Cross avait cependant encore deux annonces de taille dans sa manche : la date de sortie du jeu et son casting cinq étoiles qui ferait pâlir bien des productions AAA.

Le Stardew Valley-like Emberville sortira le 27 octobre 2026

Le développeur a ainsi confirmé qu’Emberville débutera son accès anticipé sur Steam le 27 octobre 2027. Pour l’heure, aucune autre plateforme n’est envisagée, le studio préférant se concentrer sur le lancement en early access et le développement de sa version 1.0 avant de réfléchir à d’éventuels portages. A l’instar de Fields of Mistria ou même de Stardew Valley avant lui, difficile de ne pas l’imaginer s’installer sur consoles, et plus particulièrement sur Nintendo Switch 2, d’ici quelques années.

Cela laissera le temps au jeu de simulation de peaufiner ses mécaniques de gameplay au gré des mises à jour et des retours des joueurs. Pour rappel, Emberville vous invitera à reconstruire un domaine abandonné d’une ville autrefois florissante, désormais ravagée par des forces impitoyables qu’il faudra combattre. A l’instar de Stardew Valley, les habitants de cette bourgade occuperont un rôle central dans la boucle de gameplay, au point de mettre leurs compétences à votre service et de vous apprendre les rudiments de leur métier.

Un casting vocal digne d'un jeu AAA

Et pour donner corps à la dimension sociale d’Emberville, Cygnus Cross a sorti le grand jeu. Le studio a en effet révélé son casting cinq étoiles, digne d’une grande production. Les joueurs pourront ainsi retrouver Jennifer English, l’inoubliable Ombrecoeur de Baldur’s Gate 3, qui a récemment abandonné son rôle dans Tides of Annihilation. Elle retrouvera au passage son frère de Clair Obscur, Ben Starr, qui s’est fait connaître en tant que Clive dans FF16. A leurs côtés, d’autres grands noms de la scène vocale anglo-saxonne comme Matthew Mercer (FF7 Rebirth, Critical Role), Nick Apostolides (Leon de Resident Evil), encore Briana White, voix d’Aerith dans la trilogie FF7 Remake, ou même Doug Cockle, Geralt de The Witcher en personne. Et ce n’est là qu’un petit échantillon d’un casting assez étonnant pour une production indépendante.

Le casting complet d'Emberville