Créateur du phénomène Stardew Valley, Eric Barone (aka ConcernedApe) n’hésite pas à soutenir les futures générations de développeurs de la plus belle des manières.

Tandis que Stardew Valley se rapproche tranquillement de son dixième anniversaire, le cosy game créé par Eric Barone bénéficie encore régulièrement de mises à jour, le créateur n’hésitant pas à continuer d’y consacrer du temps en parallèle du développement de son prochain jeu : Haunted Chocolatier. Il s’avère toutefois que la générosité de ce dernier ne se limite pas à offrir du contenu supplémentaire aux fans. Fort du succès de Stardew Valley, aujourd’hui écoulé à plusieurs de 41 millions d’exemplaires, Barone n’hésite pas non plus à soutenir les générations futures.

Le créateur de Stardew Valley fait un joli geste envers les autres développeurs

C’est en tout cas ce qu’ont révélé les fondateurs de MonoGame sur leurs réseaux sociaux, en annonçant qu’il était à l’origine d’une très généreuse donation pour soutenir la conception de ce moteur en open source. « Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que ConcernedApe (développeur de Stardew Valley) a fait un don initial très généreux de 125 000 dollars en plus de s’engager à verser une contribution mensuelle au projet », pouvait-on notamment lire sur les comptes officiels de la compagnie le 30 décembre dernier.

« Cette extraordinaire manifestation de soutien, associée aux contributions continues d’autres studios et de particuliers, permet à MonoGame de rester le framework C# open source sur lequel les développeurs de jeux vidéo de toutes tailles peuvent compter. La Fondation est enthousiaste à propos de notre feuille de route et des prochaines versions prévues en 2026, et invite la communauté à se joindre aux autres pour aider à soutenir l’avenir de MonoGame ». MonoGame, dans un message publié sur X

Un très joli geste de la part du créateur de Stardew Valley, donc, qui semble néanmoins avoir choisi de faire profil bas vis-à-vis de cette information pour le moment. Il faut dire aussi qu’entre les fêtes de fin d’année et l’arrivée récente d’une version Nintendo Switch 2 du jeu, loin d’être exempte de problèmes, Barone avait sans doute beaucoup à faire. Mais cela n’empêche que grâce à sa générosité, de nombreux autres créateurs pourront possiblement concrétiser leur rêve à l'avenir, et peut-être même donner naissance à un aussi beau succès que Stardew Valley.

Source : MonoGame