En février 2026, Stardew Valley va en effet célébrer son dixième anniversaire. En dix ans d'existence, le simulateur de vie et de gestion de ferme aura connu de nombreuses mutations et une popularité croissant de manière exponentielle. Ce notamment grâce à divers portages vers de multiples plateformes, dont le mobile. Pourtant, même après tout ce temps, le PC garde une longueur d'avance sur le reste grâce à une fonctionnalité qui lui est exclusive. Son créateur, ConcernedApe, a récemment répondu à un fan à ce sujet sur X.com, afin de clarifier les choses.

Une absence de mod-ification majeure de Stardew Valley en dix ans expliquée par son créateur

Compte tenu de l'énorme longévité et popularité de Stardew Valley, le titre peut autant compter sur le support officiel de ses développeurs que sur l'engagement de ses fans. Cela se traduit notamment par une communauté de moddeurs très active, avec plus de 30 000 mods aujourd'hui disponibles sur Nexus Mods... mais fatalement uniquement accessibles sur PC.

En réponse à un post récent sur X.com demandant à Eric Barone, le créateur de Stardew Valley, s'il envisagerait de sous-traiter le développement du support des mods pour consoles, ConcernedApe a indiqué que l'ajout de cette fonctionnalité est très improbable. « Si c'était simple à faire, je n'y serais pas opposé. Mais je ne pense pas que ce soit possible, pour de nombreuses raisons », écrit-il.

Ce pour une raison purement matérielle, hélas indépendante de toute la bonne volonté du créateur de Stardew Valley. Tandis que les joueurs PC peuvent explorer et altérer librement le code d'un jeu s'ils y ont accès avec la bénédiction des développeurs, toutes les mises à jour sur console doivent d'abord passer par l'approbation du constructeur. Cela signifie que des outils de développement accessibles pour permettre le modding sur consoles doivent se faire en partenariat et avec la validation de Sony, Xbox ou Nintendo avant de faire l'objet d'une intégration en jeu. Une tâche loin d'être simple, et qui nécessite d'importantes ressources visiblement hors de la portée de la petite équipe derrière Stardew Valley, au grand regret des joueurs consoles.

