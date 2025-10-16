Stardew Valley peut encore souffler un peu. Bien que le jeu de ConcernedApe soit devenue une véritable référence dans le champs des jeux cosy, un sérieux concurrent pourrait vraiment lui faire de l'ombre. Toutefois, son développement a commencé avant la sortie du célèbre jeu à la ferme, alors on a un peu le sentiment qu'on ne mettra jamais la main dessus. Même après les dernières prises de paroles plus qu'encourageantes, une nouvelle désillusion s'abat sur les amateurs du genre, en espérant que ce sera la dernière.

La magie se fait attendre face à Stardew Valley

Les rivaux ne cessent d'émerger sur la scène des jeux cosy. Encore dernièrement, les annonces de nouveaux venus pleuvaient, notamment avec Starsand Island et Grave Seasons. Mais c'est un autre jeu, souvent qualifié comme la rencontre entre Stardew Valley et Harry Potter, que la communauté attend depuis maintenant dix ans. Alors que la sortie semblait plus proche que jamais, un retournement de situation vient d'être annoncé.

Issu du catalogue emblématique de Chucklefish - qui édite également Stardew Valley tiens donc -, WitchBrook est un titre indé qui ne manque pas d'ambition. Véritable simulation de vie d'apprenti sorcier, le titre promet une vie riche dans une ville dense, où les PNJ ont leur propre routine. Ces promesses de grandeur donnent évidemment très envie aux joueuses et joueurs. Seulement, dans la pratique, cela prend du temps de faire naître un tel projet.

Les équipes de développement ont donc dû prendre la décision qui s'imposait à leurs yeux : reporter WitchBrook. Initialement annoncé pour fin 2025, le jeu n'arrivera finalement qu'en 2026, sans plus de précision. Ce choix reflète la volonté du studio de fournir la meilleure production possible, et ce, sans exercer de pression inadéquate sur les développeurs. Cela mettra le temps qu'il faudra, mais le titre sortira sans crunch et avec un maximum de finitions. Stardew Valley a donc encore de belles heures devant lui, même si ce concurrent magique démontre encore son envie de voir grand, la preuve avec le premier aperçu concret de sa vaste carte dévoilée comme compensation à cette annonce.