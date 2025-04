Vous aimez Stardew Valley et Harry Potter ? Ce nouveau jeu qui mélange visiblement le meilleur des deux mondes arrive enfin, après 10 d'attente, sur consoles et PC.

Eric Barone alias ConcernedApe, le développeur de Stardew Valley, n'avait probablement pas imaginé que son jeu serait un tel carton. Mais c'est bien le cas car après avoir plus de 10 ans et plus de 41 millions d'exemplaires, le titre est toujours aussi populaire et toujours suivi. Une belle histoire qui pourrait se poursuivre pendant quelques décennies si l'on en croit les mots de son créateur qui aura « toujours envie d'y revenir et peut-être d'y ajouter une ou deux choses », même « dans 50 ans ». Ce succès fait des émules et ce futur concurrent magique de Stardew Valley fait une très grosse annonce, même une grande annonce pour toutes celles et ceux qui pensaient ne jamais y jouer.

WitchBrook, un concurrent de Stardew Valley, débarque enfin

Il y a parfois des projets qui mettent énormément de temps à sortir, et WitchBrook fait partie de ceux-là. Ce titre édité par Chucklefish (Eastward, Wargroove 1 & 2...) a en effet été dévoilé en 2016, mais sous le nom de Spellbound. Deux ans plus tard, il avait été renommé en WitchBrook avec la promesse de sortir sur PC, voire sur Nintendo Switch. De l'eau a coulé sous le pont et désormais, ce concurrent magique de Stardew Valley a revu ses ambitions à la hausse puisqu'il sera disponible sur PC, les consoles Xbox et Switch comme l'a démontré le Nintendo Direct de mars 2025.

Si l'on parle de concurrent magique de Stardew Valley, c'est tout bonnement parce que Chucklefish l'avait vendu lui-même comme un mélange entre Harry Potter et le jeu de ConcernedApe. « Plongez dans l'univers enchanteur de Witchbrook, et jouez jusqu'à 4 magiciens. Installez-vous dans la charmante ville portuaire de Mossport. Faites-vous des amis, trouvez l'amour, et explorez un monde rempli de merveilles et de charme tout en étudiant pour votre diplôme ! ».

Comme Stardew Valley, WitchBrook est donc une simulation, mais qui troque la vie de fermier pour celle de sorcier ou sorcière. À l'image d'Harry Potter, vous devrez vous former au collège WitchBrook pour y apprendre de nouvelle capacités. En termes d'activités, vous pourrez tenter de nouer des amitiés ou de trouver l'âme sœur, aller en quête de nourriture dans la forêt profonde, vendre de l'artisanat au marché du dimanche, ou encore rénover et entretenir votre jardin. Après tout ce temps les fans l'attendait et l'attente prendra bientôt fin étant donné que Witchbrook sera disponible à l'hiver 2025 sur PC, Nintendo Switch et Xbox.

Source : communiqué de presse.