Un nouveau concurrent de poids pour les amateurs de cosy gaming vient d’être présenté lors du Tokyo Game Show 2025. Avec son atmosphère japonaise et ses mécaniques de simulation de vie, il se place d’emblée dans la lignée de références comme Stardew Valley et Animal Crossing.

Les fans de Stardew Valley ont de quoi se réjouir. Un nouveau jeu de simulation de vie, baptisé Starsand Island, vient d’être remis en avant lors de la conférence Xbox du Tokyo Game Show 2025. Le titre s’inscrit clairement dans la lignée du chef-d’œuvre indépendant en proposant un quotidien paisible, entre culture, pêche et rencontres, mais avec une forte identité japonaise. Sa sortie est prévue le 1er février 2026 sur Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch et Steam.

Un Stardew Valley-like à la sauce japonaise

Starsand Island raconte l’histoire d’un personnage qui quitte la grande ville pour s’installer sur une île et repartir de zéro. Le joueur doit y construire son foyer, aménager son terrain et gérer ses activités au quotidien. Comme dans Stardew Valley, l’expérience repose sur des mécaniques simples mais addictives : cultiver ses champs, élever des animaux, pêcher ou explorer les environs à la recherche de trésors. Le jeu s'inspire aussi clairement d'Animal Crossing.

Tout comme dans Stardew Valley, les relations avec les habitants occupent une place essentielle. On peut discuter avec eux, apprendre leurs recettes ou découvrir de nouvelles techniques d’artisanat. Ces interactions apportent chaleur et variété au jeu, en plus d’encourager la convivialité. Starsand Island intègre aussi une dimension multijoueur qui rappelle l’évolution récente de Stardew Valley. Les joueurs pourront inviter leurs amis, partager leur quotidien et visiter leurs îles respectives... Ce qui renforce la dimension communautaire du titre !

Une démo avant la sortie

Pour les plus curieux, une démo jouable sera disponible sur Steam dès le 8 octobre 2025. Une bonne occasion de tester les mécaniques de jeu. Et de se familiariser avec l’ambiance et de vérifier si la promesse d’un Stardew Valley à la sauce japonaise est bien tenue.

Avec son esthétique inspirée du Japon, son atmosphère apaisante et ses mécaniques proches de Stardew Valley, Starsand Island a tout pour séduire les amateurs de cosy gaming. Le mélange entre gestion, créativité et interactions sociales semble taillé pour ceux qui cherchent une expérience relaxante et immersive. Rendez-vous début 2026 pour découvrir si ce nouveau titre saura s’imposer aux côtés de Stardew Valley comme l’un des jeux de simulation de vie les plus appréciés de sa génération.

Source : Steam