Après plusieurs semaines de rumeurs, Nintendo a finalement tenu hier la dernière édition de son Nintendo Direct, qui a pris la forme d’un Partner Showcase. Pendant plus de 25 minutes, l’éditeur a ainsi multiplié les annonces de sorties à venir sur Nintendo Switch 1 & 2, dont vous pouvez d’ailleurs retrouver le récap sur notre site. Un jeu en particulier, Hono-gurashi no Niwa, manque toutefois à l’appel. Et pour cause, ce nouveau concurrent à Stardew Valley a été annoncé en exclusivité dans la version japonaise du show.

Hono-gurashi no Niwa, le futur concurrent de Stardew Valley

Développé par Nippon Ichi Software, un studio notamment connu pour son travail sur la série de survival-horror Yomawari, Hono-gurashi no Niwa prendra en effet la forme d’un jeu de simulation se déroulant dans un petit village rural baptisé Kagatsu. À l’instar de Stardew Valley, l’objectif sera alors notamment de s’occuper de son jardin, en faisant des plantations et en récoltant le fruit de ses cultures, mais aussi d’élever du bétail, en s’occupant d’animaux tels que des poules, des vaches ou encore des chevaux.

Hono-gurashi no Niwa permettra également de se livrer à de la chasse et de la pêche dans les étendues autour du village, tandis que la récolte de matériaux permettra quant à elle de fabriquer toutes sortes d’outils, de meubles ou de décorations pour pouvoir aménager sa maison comme son jardin à son image. Enfin, tout comme dans Stardew Valley là encore, il sera évidemment possible d’aller à la rencontre des autres habitants du village, avec lesquels il sera par exemple possible de tisser des liens lors de festivals.

Une sortie uniquement japonaise pour l’instant

Bref, autant dire que si vous avez aimé Stardew Valley, vous allez sans aucun doute adorer vous plonger dans Hono-gurashi no Niwa… à condition de maîtriser le japonais. Car dans l’immédiat, c’est le principal problème qui ressort de cette annonce : le jeu ne semble pour l’instant être prévu que pour le Japon, où il sortira le 30 juillet 2026 sur PS5, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cela dit, cela laisse tout de même une bonne année à Nippon Ichi Software pour annoncer une localisation du jeu, au moins en anglais pour toucher le plus grand nombre. On croise les doigts.

Source : Nippon Ichi Software