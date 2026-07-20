Stardew Valley crée la surprise pour tous ses fans avec une annonce en partenariat avec Magic The Gathering, le célèbre fabricant de cartes à jouer et à collectionner.

Stardew Valley en TCG, qui l'aurait cru ? C'est pourtant en passe de devenir une réalité avec l'annonce d'une collection de cartes Magic Secret Lair. Baptisée Moonlight Jellies, elle va mettre en scène plusieurs personnages et décor phares du jeu de simulation de ferme. La date du Superdrop est d'ores et déjà fixée au 27 juillet 2026. Découvrez avec nous les différents visuels et les premiers détails.

Des cartes Magic Stardew Valley annoncées

Le 17 juillet dernier se tenait la MagicCon, la convention la plus attendue des aficionados du TCG Magic The Gathering. C'est à chaque fois l'occasion de découvrir les nouvelles séries de cartes qui vont rythmer vos parties. Mais, depuis quelques années, des collaborations surprenantes se sont immiscées, à l'image de celle avec Stardew Valley révélée lors de cette dernière édition.

C'est maintenant officiel, les fans de Stardew Valley vont pouvoir redécouvrir le jeu de ConcernedApe sous un nouveau jour avec la collection Magic Secret Lair. Elle proposera trois séries différentes pour une vingtaine de cartes au total. Celles-ci devraient intégrer des mécaniques propres à l'univers. Mais, ce qui va surtout plaire aux joueurs, c'est de retrouver des personnages et lieux cultes du jeu.

Quand pourra-t-on acheter les cartes Stardew Valley Magic Secret Lair ?

Comme c'est généralement le cas pour les cartes Secret Lair, Magic prévoie un Superdrop pour la collection Stardew Valley Moonlight Jellies,. Le TCG phénomène vous donne ainsi rendez-vous dans une semaine pour les obtenir :

Quand ? Le 27 juillet 2026

Le 27 juillet 2026 À quelle heure ? 18 heures pour la France

18 heures pour la France Où ? Sur le site officiel Secret Lair

Quels sont packs et prix des nouvelles cartes Secret Lair ?

Les fans de Stardew Valley auront le choix entre trois séries de boosters Magic. Chacun est proposé en version standard ou holographique (foil). Les plus mordus ou les revendeurs pourront aussi opter pour les bundles comprenant ces différents boosters, le tout pour des prix oscillant entre 29.99 dollars et 219.99 dollars.

Pack Contenu Prix (en dollars) « Grand-père serait fier » x1 chaque Booster (standard et Foil) :

- Welcome to Stardew Valley

- Life in Pelican Town

- A Flicker in the Deep Foil + Non-Foil : $219.99 « Prismatic Shard » Foil x1 chaque Booster (Foil) :

- Welcome to Stardew Valley

- Life in Pelican Town

- A Flicker in the Deep Foil : $129.97 « Traveling Cart » Non-Foil x1 chaque Booster (standard) :

- Welcome to Stardew Valley

- Life in Pelican Town

- A Flicker in the Deep Non-Foil : $99,97 « Welcome to Stardew Valley » x1 chaque carte :

- Stardew Valley

- Wedding Ring as "Mermaid's Pendant"

- Dawn's Truce as "Pierre's Truce"

- Swords to Plowshares

- Rites of Flourishing

- Kynaios and Tiro of Meletis as "The Welcoming Committee"

- Sol Ring

- Food Token Non-Foil : $39.99

Foil : $49.99 « Life in Pelican Town » x1 chaque carte :

- Crop Rotation

- Fountainport as "Community Center"

- Homeward Path as "Pelican Town"

- Command Tower as "Tower of Rasmodius"

- Yavimaya, Cradle of Growth as "Valley Farmstead" Non-Foil : $29.99

Foil : $39.99 « A Flicker in the Deep » x1 chaque carte :

- Atsushi, the Blazing Sky as "Royal Serpent"

- Mitotic Slime as "Big Slime"

- Arcane Signet

- Sword of Forge and Frontier as "Galaxy Sword"

- Treasure Vault

- Ooze Token

- Treasure Token Non-Foil : $29.99

Foil : $39.99