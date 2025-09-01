À l’occasion du concert Stardew Valley: Symphony of Seasons, le créateur du jeu a réservé une très belle surprise inattendue à ses fans, qui ne pourraient pas être plus heureux.

Le temps passe, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà presque aux portes du dixième anniversaire de Stardew Valley, un titre dont le succès ne semble pas faiblir d’un iota avec les années. Bien au contraire. Avec plus de 41 millions d’exemplaires vendus, le jeu, qui est l’œuvre d’un seul homme, est par exemple devenu le jeu le mieux noté de l’histoire de Steam en juillet dernier, devant des titres comme Portal 2, Left 4 Dead 2 ou encore Hades. Un succès dont se félicite naturellement le créateur, Eric Barone, qui le rend bien à sa communauté.

Une nouvelle mise à jour annoncée pour Stardew Valley

Et pour cause : sans crier gare, l’homme à la tête de ConcernedApe vient tout juste de révéler que Stardew Valley allait bientôt recevoir une nouvelle mise à jour. D’abord annoncée à l’occasion de la date d’ouverture de Stardew Valley: Symphony of Seasons, le concert événement du jeu, l’information a ensuite été confirmée via les réseaux sociaux. « Bon, je l’ai révélé lors du concert hier soir et maintenant que le secret a été dévoilé, je vais le confirmer pour tout le monde : il y aura une mise à jour 1.7 pour Stardew Valley » peut-on lire sur X.

En revanche, tout porte à croire qu’il va falloir prendre son mal en patience puisque pour l’heure, Barone n’a encore révélé aucun détail supplémentaire à ce sujet. « Pas de date de sortie, pas d’estimation. Mais elle est prévue » clame-t-il. Nul doute que cela suffira cependant à réchauffer le cœur des joueurs de Stardew Valley, qui n’avait pas reçu de mise à jour majeure depuis l’arrivée de la version 1.6 en mars 2024. Un patch qui aurait d’ailleurs bien pu être le dernier, Barone étant désormais à l’œuvre sur son prochain jeu, Haunted Chocolatier.

Heureusement pour les fans, cela ne sera donc finalement pas le cas. Et connaissant les habitudes du créateur, on peut probablement s’attendre à une belle mise à jour pour le titre. Pour rappel, la version 1.6 de Stardew Valley avait par exemple notamment introduit de nouveaux festivals et événements, accompagnés d’un système de maîtrise, d’un nouveau type de ferme, de dialogues inédits pour les PNJ, d’objets supplémentaires, et plus encore. Voilà qui compensera l’annonce que Stardew Valley 2 ne risque pas d’être au programme avant longtemps.