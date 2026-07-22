Cela ne paraît peut-être pas à première vue, mais Stardew Valley reste incontestablement l’un des plus gros succès de ces dernières années. En effet, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus à ce jour, le titre d’Eric ‘ConcernedApe’ Barone n’a aucun mal à tenir tête à certains des plus gros mastodontes du milieu, comme Elden Ring, Cyberpunk 2077 ou encore Animal Crossing: New Horizons par exemple. Et le plus fou dans tout cela ? Stardew Valley a pourtant bien failli ne jamais voir le jour… à cause d’une stupide erreur de sauvegarde.

Stardew Valley a bien failli être annulé à cause d’une sauvegarde

C’est en tout cas ce qu’avait révélé le créateur du jeu à l’occasion d’une interview donnée à PC Gamer il y a dix ans, et qui a récemment refait surface dans les colonnes du média. Organisée en juillet 2016, soit quelques mois seulement après la sortie du jeu, celle-ci avait notamment permis à Barone de revenir sur le développement de Stardew Valley, jonché de défis et de problèmes à relever. Parmi eux notamment : une panne de PC qui a bien failli devenir fatale pour le projet, dans le sens où le créateur avait fait la terrible erreur de ne rien sauvegarder sur disque dur externe.

Autant dire, donc, que lorsque son PC lui a claqué entre les doigts après plus d’un an de travail, Barone a bien cru que l’aventure Stardew Valley était terminée pour lui. Heureusement, malgré l’absence de back-up, le créateur a finalement réussi à récupérer l’ensemble des données du jeu sur son ancien disque dur, ce qui lui a par la suite permis de reprendre le projet là où il en était sur un nouvel ordinateur. « Avec le recul, ça semble fou que tout se soit si bien passé », s’étonnait alors Barone à l’époque à la suite de cette anecdote.

« Tout le développement a été fait de manière tellement bâclée. C’était le développement indépendant par excellente : aucune approche professionnelle, j’improvisais au fur et à mesure, et le code était d’une grossièreté sans pareille. J’ai presque honte de laisser d’autres personnes jeter un œil à mon code ! », s'amusait-il. Heureusement, rien de tout cela n’aura finalement empêché Stardew Valley de rencontrer un immense succès, notamment entretenu par les nombreuses mises à jour qu’il a pu recevoir au cours de la décennie passée.

© Gameblog / ConcernedApe

Une belle leçon à retenir pour Haunted Chocolatier

Et nul doute que toutes ces péripéties auront servi de leçon à Barone pour Haunted Chocolatier, son prochain jeu, dont le développement a été officialisé en 2021. Car l’aventure Stardew Valley a beau ne pas être terminée, cela n’empêche pas le créateur de plancher sur son avenir, avec un nouveau titre qu’il décrit d’ores et déjà comme « le successeur spirituel » de Stardew Valley. Malheureusement, les informations à ce sujet se font encore relativement rares. Car rappelons quand même, si nécessaire, que Barone fait partie de ces développeurs qui travaillent en solitaire. Et cela prend du temps.

Source : PC Gamer