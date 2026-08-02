Stardew Valley en 3D, voire en VR, c'est désormais possible grâce au dévouement d'une développeuse fan du jeu qui a créé son propre mod. Vous n'en reviendrez pas.

Oui, c'est bien Stardew Valley que vous vous apprêtez à redécouvrir sous un tout nouveau point de vue. Sous ses airs de Minecraft, cette version du jeu phénomène de ConcernedApe pourrait être un nouvel El Dorado pour les amateurs de farming sim. Apprêtez-vous à être immergé comme jamais à Pélican Ville. D'autant que vous pouvez vous-mêmes en faire l'essai gratuitement.

Stardew Valley en 3D, c'est maintenant possible

Le propre de Stardew Valley est de proposer une expérience aux airs rétro, par son pixel art si reconnaissable. Mais qu'est-ce que cela donnerait si la vie à la ferme s'expérimentait en 3D ? Si vous pouviez arpenter les allées de nos cultures de si près qu'on aurait l'impression d'en sentir les effluves ? Eh bien tout cela devient réalité désormais grâce à un nouveau mod surprenant.

La créatrice GingasVR a développé un mod 3D de Stardew Valley, compatible en VR. Ainsi, vous pouvez entièrement redécouvrir Pélican Ville dans une version qui donne l'impression d'être vraiment à Pélican Ville. Que ce soit pour vous occuper de votre exploitation, aller à la pêche, explorer la mine ou juste rendre visite aux habitants, l'expérience prend une nouvelle dimension. Ici, tous les assets 2D ont été transposés pour revivre l'aventure cosy en trois dimensions. Vous pouvez même switcher entre la vue standard et celle en 3D à tout moment.

Même si ce mod gratuit Stardew 3DVR est encore en développement, il est déjà disponible pour tout le monde sur PC. Cela veut dire que vous aussi, vous pouvez l'installer et profiter de l'expérience sous un tout nouvel angle. Voici comment faire :

Téléchargez le mod Stardew 3DVR sur NewdusMods

Placez le dossier dudit mod dans le dossier du jeu Stardew Valley > Mods

Lancez le jeu via SMAPI ou faites appel à un gestionnaire de mods

Profitez !