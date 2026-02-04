Alors qu'il planche sur son prochain jeu, le créateur de Stardew Valley s'est exprimé au sujet d'une potentielle suite. Et contre toute attente, une suite serait un peu plus réelle que ce que l'on pense.

On sait depuis plusieurs années désormais qu'Eric "ConcernedApe" Barone, le créateur du cultissime Stardew Valley, planche sur son prochain jeu Haunted Chocolatier. Pourtant, la future sortie de son nouveau jeu de gestion d'une chocolaterie ne signifie pas pour autant que Stardew Valley 2 ne verra jamais le jour. Le développeur américain vient justement de s'exprimer au sujet d'une potentielle suite.

Dans une interview récemment accordée à IGN, ConcernedApe revient sur son célèbre jeu d'agriculture. On sait que depuis des années, il continue à mettre à jour Stardew Valley avec du nouveau contenu, épaulé par plusieurs membres de la communauté. Le dernier gros patch sortait justement en mars 2025 et ajoutait au jeu une tonne de contenu, de festivals et même une nouvelle ferme. « C'est juste beaucoup plus simple d'ajouter du contenu au premier jeu plutôt que d'en refaire un de zéro », expliquait-il en mai 2025 dans un podcast.

Stardew Valley 2 pourrait être une réalité... un jour

On imagine donc ses journées bien chargées, perdu quelque part entre la ferme et la chocolaterie. Mais au micro d'IGN il y a quelques jours, Eric Barone semblait un peu plus intéressé par l'idée d'un éventuel Stardew Valley 2. « Peut-être bien que le je ferais, oui. En fait, j'adorerais parce que je pense que ce serait fun de travailler sur de nouveaux personnages et un nouveau monde », a-t-il déclaré. « J'adorerais capter à nouveau un peu de cette énergie que j'avais en commençant le travail sur Stardew Valley ».

© ConcernedApe.

Bon, il faut cependant reconnaître que la tâche serait plus compliquée qu'il n'y parait. Eric Barone admet lui-même qu'il faudrait réfléchir à une façon de renouveler la formule, en imaginant pourquoi pas quelque chose de nouveau avec le casting de personnages que l'on connaît. « Ce serait une idée à laquelle je dois penser », poursuit-il.

L'une des informations les plus intéressantes de l'interview, c'est toutefois que Stardew Valley 2 était bel et bien une réalité il y a un moment. « A un moment, j'avais commencé à développer Stardew Valley 2 mais je ne sais pas, j'ai transitionné vers Haunted Chocolatier ». Selon lui, on peut « dire que Haunted Chocolatier est une sorte de Stardew Valley 2, tout en étant assez différent ».

Et ce prochain gros jeu, justement, n'est d'ailleurs pas près de sortir. Annoncé en 2021, Haunted Chocolatier n'a toujours pas de date de sortie précise et se dévoile de façon sporadique quand Eric a suffisamment de choses à montrer. Mais ConcernedApe reconnaît lui même qu'il l'a « peut-être annoncé un peu trop tôt, mais qu'il avait ses raisons ». Il faudra donc sûrement attendre quelques années de plus avant de poser les mains dessus. Et d'ici là, Stardew Valley nous réserve encore des surprises.