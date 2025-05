Il y a des jeux qui prouvent qu'on peut être un énorme succès sans porter un grand nom. Stardew Valley est l'un d'eux. Production d'un seul homme, Eric Barone (alias ConcernedApe), il continue de se vendre massivement encore 9 ans après sa sortie. Il faut dire que le jeu se met régulièrement à jour, accueillant à l'occasion pas mal de nouveaux contenus. Mais depuis le temps, son créateur ne penserait-il pas à une suite ? Il répond.

Les premières graines de Stardew Valley 2 ?

L'an dernier, Stardew Valley accueillait une grosse mise à jour qui renouvelait considérablement l'expérience. Nouvelles cartes, nouveaux pans d'histoire, nouvelles plantations... Après avoir porté son titre sur tous les supports actuels, Eric Barone continue d'améliorer la vie à la ferme en proposant du contenu supplémentaire. Qui plus est, suivant la philosophie du titre, il propose tous ces patchs de façon totalement gratuite, sans achat in-game ou DLC payant. On pourrait se demander si la logique est fiable économiquement, mais quand on voit les scores de vente, on se dit que l'homme a de quoi voir venir. Alors cet essor ne pourrait-il pas motiver une suite ?

Eric Barone a abordé la question récemment au micro de la chaîne TigerBelly. Or, sa réponse risque de faire des déçus. Il ne semble pas entièrement réfractaire à l'idée d'un sequel, mais il ne souhaite pas être considéré comme « le gars qui a fait Stardew Valley » à tout jamais. C'est d'ailleurs en partie cela qui motive Haunted Chocolatier, sa prochaine création. Mais, si son premier jeu n'a pas eu de suite jusqu'à présent, c'est aussi pour une question purement technique :

Je pourrais faire un Stardew Valley 2, pour être honnête. Mais c'est tellement plus facile d'ajouter du contenu au premier que de créer un nouveau jeu à partir de zéro. Les principaux systèmes sont déjà prêts. Or, c'est ce qui est le moins sympa à créer. Alors que quand je fais une mise à jour, c'est genre : « Oh, ajoutons ceci, ajoutons cela. Eric Barone (ConcernedApe), pour TigerBelly.

À ce titre, nous avons peu d'espoir de voir un deuxième opus voir le jour. Il semblerait que nous ayons plus de chances de voir des suites spirituelles ou des créations originales avec une même patte. Ce sera sans doute une petite déception pour certains. Mais que les fans se rassurent ! Même avec la sortie de Haunted Chocolatier, Barone ne devrait pas abandonner Stardew Valley pour autant. Dans une précédente interview, il avait évoqué son envie de continuer à ajouter ponctuellement du contenu, tant que cela ne nuirait pas au jeu dans son ensemble.