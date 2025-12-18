Le créateur de Stardew Valley est sorti brièvement de son silence pour donner des nouvelles de la prochaine mise à jour du jeu, qui s’annonce encore comme un événement.

Eric « ConcernedApe » Barone voue un amour fou à Stardew Valley, encore plus que ses fans. Alors que le développement de son prochain jeu, Haunted Chocolatier, semble au point mort, le développeur solo revient toujours à son premier bébé. Qu’il s’agisse d’une nouvelle mise à jour, d’un portage ou même d’une édition pour la Nintendo Switch 2, toutes les excuses sont bonnes pour retourner à la ferme. Alors qu’il pensait en avoir terminé avec le jeu, Barone a annoncé la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Depuis, c’est plutôt silence radio, mais cela devrait changer très prochainement.

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley sera encore conséquente

Le développeur, seul à la barre depuis 2016, reste très discret sur le contenu de cette prochaine mise à jour, mais il semblerait qu’elle soit encore conséquente. Barone étant ce qu’il est, le créateur de Stardew Valley semble sur le point de récidiver : transformer un simple patch en une mise à jour digne d’une extension. « C’est difficile d'arrêter d'améliorer le jeu alors qu'il y a encore des choses à améliorer », avait-il déclaré. Cependant, sa dernière prise de parole sur les réseaux sociaux laisse clairement entendre qu’il y a bien plus que de simples améliorations en préparation. Il y a en effet confirmé l’arrivée de nouvelles interactions sociales, d’événements entre personnages et surtout d’un nouveau type de ferme. « Et beaucoup plus, mais je ne veux pas en révéler trop pour l’instant », a poursuivi le créateur de Stardew Valley.

L’aspect social pourrait inclure de nouvelles scènes et événements avec les habitants actuels, et pourquoi pas l’introduction de nouveaux personnages. Les fans ont longtemps réclamé l’arrivée de nouveaux prétendants et autres PNJ, ainsi que des pans d’histoire inédits. Mais ce qu’ils souhaitent par-dessus tout, c’est plus d’animaux, plus de cultures, plus de décorations, plus de vêtements, plus d’ennemis à combattre, plus de recettes à cuisiner… et toujours plus. Le patch 1.6, sorti il y a un peu plus d’un an, avait déjà enrichi Stardew Valley avec de nombreux contenus et événements, comme le Desert Festival.

La mise à jour 1.7 s’annonce donc tout aussi riche, mais comme toujours avec Barone, il y a peu de chances que nous ayons plus de détails avant son déploiement. Aucune date ou fenêtre de sortie n’a été communiquée, mais on imagine que le patch 1.7 de Stardew Valley pourrait arriver en même temps que le portage sur Nintendo Switch 2, lui aussi prévu à une date inconnue. Il promet en revanche de faire des annonces autour de ces deux événements « très bientôt ». Encore un peu de patience donc.

Source : ConcernedApe