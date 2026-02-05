Il y a 10 ans, Eric Barone, plus connu sous le pseudonyme ConcernedApe, lançait Stardew Valley. Un jeu cosy développé sans autre prétention que d’offrir à sa compagne le jeu parfait pour elle. La suite, on la connaît. Ds millions d’exemplaires écoulés, un titre appelé à marquer durablement l’histoire du jeu vidéo au point de faire naître un sous-genre, et une succession de mises à jour qui n’en finiront sans doute jamais. Difficile, donc, pour Barone de couper totalement le cordon avec l’œuvre de sa vie, au grand dam de celles et ceux qui attendent toujours son successeur spirituel, Haunted Chocolatier.

Annoncée initialement comme la dernière, la mise à jour 1.6 devait initialement tirer le rideau sur Stardew Valley, mais ce serait, peut-être, la version 1.7 qui s’en chargera. Et après une décennie, Eric Barone s’apprête enfin à apporter de la nouveauté à l’une des fonctionnalités préférées des joueuses et des joueurs.

Il y a de l'amour dans l'air pour le patch 1.7 de Stardew Valley

Courant 2026, le jeu de simulation agricole devrait donc recevoir une mise à jour 1.7. Les contours de cette update restent encore flous, mais Eric Barone se prête ponctuellement au jeu en distillant quelques informations sur son contenu. Dans une récente interview accordée à IGN, le développeur a ainsi confirmé que le patch 1.7 de Stardew Valley ajoutera deux nouveaux prétendants au mariage, sans toutefois entrer dans les détails, préférant laisser la communauté théoriser autour de cette nouveauté très attendue depuis longtemps. « Je n’en dis pas plus, parce que j’aime garder la surprise », explique celui que l’on connaît dans le milieu sous le pseudonyme de ConcernedApe.

Et ce genre de nouveautés, les joueurs historiques de Stardew Valley l’attendent depuis désormais une décennie. Si chaque mise à jour majeure a jusqu’ici introduit de nouvelles fermes ou des manières inédites d’aborder le jeu, Eric Barone n’avait encore jamais pris le temps d’élargir l’éventail des cœurs à conquérir. Sans surprise, la communauté est déjà au taquet et mène l’enquête sur l’identité de ces futurs partenaires de vie. Plusieurs noms reviennent régulièrement sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux, à commencer par Sandy, la vendeuse de l’Oasis, suivie de Clint, Gus, Gunther ou encore Marnie, même si cette dernière option paraît plus compliquée au regard de sa relation ambiguë avec le maire.

© ConcernedApe

Des personnages inédits pour les 10 ans ?

À l’inverse, certains joueurs pensent qu’Eric Barone pourrait marquer le coup en ne piochant pas dans le casting existant, mais en introduisant des personnages entièrement inédits, créés spécialement pour célébrer les 10 ans de Stardew Valley. Il n’y aura pas à attendre longtemps avant que les Bachelors en herbe ne découvrent leurs nouveaux prétendants. Le développeur a confirmé que la mise à jour 1.7 de Stardew Valley serait présentée plus en détail à l’occasion de l’anniversaire du jeu, le 26 février 2026.

