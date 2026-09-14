Le nouveau StarCraft a enfin été annoncé après plus d'une décennie d'absence. Blizzard a fait une annonce en grande pompe à la BlizzCon 2026 en dévoilant de premières images et quelques infos.

Licence absolument culte de Blizzard, StarCraft n'a pourtant pas eu d'occasions de briller autant que Warcraft ou même Overwatch. Pourtant, le célèbre RTS a littéralement fait exploser l'e-sport en Corée où c'est encore aujourd'hui une véritable institution. Mais pour son grand retour StarCraft 16 ans après le cultissime StarCraft 2, la franchise ne reviendra pas à ses origines, mais proposera plutôt quelque chose de complètement différent : un jeu shooter narratif dont les premiers détails ont été annoncés lors de la BlizzCon 2026.

Le nouveau StarCraft est officiel et promet de très gros changements

Le prochain StarCraft est une réalité et il sevrait pointer le bout de son nez d'ici 2030 au moins sur l'écosystème Xbox d'après ce qui a été annoncé lors de la Blizzcon 2026. On oublie la vue perchée dans le ciel, la construction de base et le contrôle d'unités, dans le prochain jeu StarCraft on est « dans la boue et le feu ». Chapeauté par Dan Hay, ex-Ubisoft ayant notamment travaillé sur la licence Far Cry.

On ne sait que très peu de choses sur ce nouveau projet StarCraft présenté comme ambitieux, si ce n'est qu'il s'agira d'un shooter à la troisième personne qui se déroulera en monde ouvert plusieurs dizaine d'année après StarCraft 2 Les zergs, l'espèce extraterrestre ultra-invasive bien connue des fans de la licence, seront les principaux adversaires que l'on affrontera. Les Protoss, autre race importante de l'univers StarCraft, n'ont pas été confirmés, si ce n'est que l'on peut voir certaines de leurs structures dans la sublime bande-annonce partagée par Blizzard.

Un shooter annoncé comme étant narratif et brutal

Ce nouveau jeu StarCraft fera la part belle à la narration et l'on incarnera un marine Terran que l'on suivra du début à la fin, « de zéro jusqu'à héros » comme l'a confirmé Hay. Monde ouvert oblige, l'exploration sera forcément au rendez-vous mais ce sera tout sauf une promenade de santé. On nous promet un territoire hostile, où les ressources sont comptées et où la survie passera par une bonne gestion de ces dernières, mais aussi par l'entretien et la personnalisation de son armure. C'est encore très flou, les informations n'étant pas encore pleinement révélées, mais sur le papier, ça promet. D'ici 2030 de toute façon, ce nouveau StarCraft aura largement le temps de se dévoiler.