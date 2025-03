Après un long silence radio, StarCraft donne enfin signe de vie. Et le prochain jeu pourrait bien être très différent de ce que vous imaginez. Que peut-on apprendre ?

La licence StarCraft est peut-être en train de sortir de son long sommeil. Selon plusieurs sources venues de Corée du Sud, quatre grands studios coréens seraient actuellement en compétition pour obtenir les droits de développement d’un nouveau jeu basé sur l’univers culte de Blizzard. Et cette fois, on ne parle pas d’un simple projet mobile ou d’un remake discret : l’enjeu est beaucoup plus grand.

Qui veut faire le prochain StarCraft ?

D’après les infos du site Asia Today, NCSoft, Nexon, Netmarble et Krafton se disputent activement l’avenir de StarCraft. Ces géants de l’industrie coréenne auraient même présenté leurs propositions directement au siège de Blizzard, aux États-Unis. Objectif : décrocher les droits pour développer un ou plusieurs nouveaux jeux, mais aussi les publier à l’échelle mondiale.

Chaque studio en lice a sa propre vision de l’avenir de StarCraft. NCSoft, expert du MMORPG, aimerait rester fidèle à l’univers en proposant une expérience en ligne ancrée dans le lore de la saga. Nexon, de son côté, compte jouer la carte de l’originalité avec une approche multi-genre, en s’appuyant sur son savoir-faire dans des jeux variés et accessibles. Netmarble, très actif sur mobile, envisage une adaptation pensée pour le grand public, mais sans négliger la profondeur du gameplay. Enfin, Krafton, porté par le succès mondial de PUBG, semble vouloir miser sur un jeu d’action plus nerveux, probablement orienté multijoueur.

Une stratégie de plus en plus répandue

Ce type de partenariat n’a rien d’inhabituel, même pour Starcraft De plus en plus d’éditeurs préfèrent confier leurs licences à des studios externes pour diversifier les projets. C’est ce que fait Sega avec Sonic, ou encore Games Workshop avec Warhammer 40K.

Blizzard, de son côté, n’a plus vraiment d’équipe dédiée à StarCraft en interne. Ses ressources sont déjà mobilisées sur Overwatch 2, WoW, Hearthstone ou Diablo 4. Externaliser pourrait donc permettre de relancer la franchise plus vite, sans attendre cinq ou six ans pour une production 100 % maison.

Source : asiatoday