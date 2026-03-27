Tandis que Respawn planche sur Jedi 3, la prochaine aventure de Cal Kestis, et en attendant Eclipse de Quantic Dream, ou encore le très prometteur Fate of the Old Republic, on va avoir droit à deux nouveaux jeux estampillés Star Wars dans le courant de l'année : le jeu de course arcade Galactic Racer, et un autre qui a suscité un engouement certain depuis son annonce en avril 2025. Celui-ci a justement eu droit à une récente preview de la part de nos confrères chez PC Gamer, avec visiblement beaucoup d'arguments pour convaincre tant les fans de la galaxie lointaine, très lointaine, que ceux de RPG spatiaux en manque d'alternatives à Mass Effect, en attendant les très prometteurs Exodus et The Expanse Osiris Reborn en la matière.

Une nouvelle Company qui prend Zero gant dans l'univers de Star Wars

La licence Star Wars a eu droit à de nombreuses adaptations vidéoludiques, dans des genres assez variés comme les RPG, les TPS/FPS, les jeux de « simulation de pilotage » ou encore les STR. Indirectement, elle a également trempé les pieds dans le genre Tactique ou XCOM-like avec justement des mods de fans passionnés ayant adapté les codes de l'univers aux jeux cultes de Firaxis. Mais un véritable jeu Star Wars avec ce style de gameplay n'avait encore jamais vu le jour, du moins jusqu'à Zero Company, développé par BitReactor et édité par Electronic Arts.

PC Gamer a eu la chance de voir le jeu de près et a partagé quelques données très croustillantes. À l'instar d'un Marvel's Midnight Suns, on pourra créer notre propre protagoniste, du nom du Hawks, qui dirige une escouade d'élite dans des opérations secrètes durant la Guerre des Clones de la prélogie Star Wars. On rencontrera donc d'autres agents, avec qui on pourra nouer des liens. Les intermissions prendront d'ailleurs à s'y méprendre la forme des mêmes séquences que dans un Mass Effect, alors qu'on déplace son personnage en vue à la troisième personne dans son vaisseau pour discuter avec son équipe.

Durant les missions, on passe toutefois bien à un gameplay typiquement XCOM-like au tour par tour, dans des cartes ouvertes et offrant pléthore d'options tactiques, mais avec une mise en scène plus cinématique pour rendre le tout encore plus prenant. Star Wars Zero Company devrait également ravir les amateurs de jeux tactiques difficiles, puisque la mort permanente de nos agents sera visiblement une composante centrale de l'expérience, pour encore plus de tension dramatique. Ce titre de BitReactor a donc beaucoup de cartes en main pour ravir de nombreux types de joueurs. On surveille alors d'autant plus près l'annonce de sa date de sortie précise plus tard dans l'année sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : PC Gamer