Les projets autour de la franchise Star Wars pullulent ces dernières années. C'est particulièrement vrai pour ce qui est du secteur vidéoludique. De nouvelles licences voient le jour avec des propositions qui parviennent à se différencier pour une offre large auprès des joueuses et joueurs. Ce n'est pas la prochaine production originale qui va nous faire dire le contraire ! D'ailleurs, ça leak encore pour ce jeu que beaucoup attendent de pied ferme.

Le prochain jeu Star Wars

Après les récents Jedi et Outlaws, la guerre des étoiles s'apprête à prendre une tout autre forme sur le plan vidéoludique. Respwan Entertainment s'est joint au studio Bit Reactor pour produire un nouveau titre Star Wars plutôt étonnant : un jeu de stratégie ! Compte tenu de la dimension épique et de la complexité de la franchise, c'est le genre de proposition qui plaît beaucoup aux fans, d'autant que ça fait longtemps qu'il n'y en a eu aucune du genre dans le paysage.

Ce nouveau jeu est cependant encore entouré de mystère. Mais, plus pour longtemps ! De fait, une grande conférence se tiendra dans exactement dix jours, le 19 avril prochain. Il s'agit du Star Wars Celebration Japan 2025 et c'est le moment qui a été choisi pour présenter enfin publiquement ce "SW Tactical" comme on pourrait l'appeler... à moins que son titre ne soit bien différent !

Un nouvel élément vient en effet de leaker à propos du projet. Après plusieurs leaks en images, c'est maintenant le le titre qui aurait fuité. D'après les sources anonymes du média MP1st, il s'intitulerait « Star Wars: Zero Company ». Serait-ce une référence au commando mandalorien qui s'est battu contre l'Empire ?

Une chose est sûre, avec l'univers Star Wars qui ne cesse d'être exploré de bien des façons, ce tactical a des chances de mettre en scène des peuples de toutes sortes. Mais il y a encore beaucoup à découvrir à son sujet. Pour le moment, nous savons seulement qu'il s'agirait d'un jeu de stratégie en temps réel avec des notions de gestion. Il tarde donc aux fans de découvrir ce que Bit Reactor et Respawn leur réservent.