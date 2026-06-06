Annoncé pour la première fois en avril 2025, Star Wars Zero Company a rapidement suscité un grand intérêt. Grâce à divers mods de très grande qualité, l'univers de George Lucas et la licence XCOM ont toujours eu un historique étroitement lié, mais aucun jeu officiel n'a jamais osé essayer de tenter le virage du tactique au tour-par-tour, jusqu'à ce titre développé par Bit Reactor et édité par Electronic Arts. Par l'entremise du Summer Game Fest 2026, on a donc pu à nouveau le voir en action, et surtout connaître sa date de sortie tant surveillée.

Star Wars Zero Company lâche une bombe tactique au Summer Game Fest 2026

Tandis que Firaxis, le studio derrière l'excellent XCOM 2, a fait un virage chez les super-héros et les jeux de carte avec Marvel's Midnight Suns, Bit Reactor planchait donc sur Star Wars Zero Company, qui entend bien reprendre la formule de la licence emblématique des jeux tactiques au tour par tour, et de l'adapter à l'univers de George Lucas. Pour cela, le titre va nous placer dans la peau d'un agent de notre propre création à l'aube de la Guerre des Clones.

Tandis que la République se prépare à des conflits planétaires contre les Séparatistes, Star Wars Zero Company va nous faire connaître la face sombre de cette guerre, à base d'opérations secrètes avec des petites escouades afin de mener des missions éclairs. Comme dans un XCOM, on pourra développer nos équipes en rencontrant d'autres agents, astromechs, mercenaires, soldats clones ou même Jedi, dont des légendaires comme Anakin Skywalker, les équiper, et former des liens avec eux dans son vaisseau un peu à l'instar d'un Mass Effect.

Avec Star Wars Zero Company, Bit Reactor veut par ailleurs mélanger ce qui fait tout le sel d'un XCOM, mais avec des graphismes dernier cri et un aspect cinématique rarement vu dans le genre. Afin de donner encore plus de poids à notre histoire, il y aura également un système de mort permanente de nos agents. Voilà donc un cocktail pour le moins apétissant, et la bande-annonce ci-dessous nous confirme le leak en amont du Summer Game Fest 2026 en indiquant qu'il sortira sur PC, PS5 et Xbox pas plus tard que le 27 août 2026. Vivement !

Source : YouTube