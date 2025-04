Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars et de jeux tactiques. Electronic Arts vient tout juste d’annoncer Star Wars Zero Company, un tout nouveau jeu solo au tour par tour. Il sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Pas encore de date de sortie, mais une vraie présentation est déjà prévue dans quelques jours.

Un jeu solo, tactique et centré sur la stratégie pour Star Wars

Exit les sabres lasers en mode action frénétique. Zero Company mise sur un tout autre registre : la stratégie au tour par tour. Un genre encore rare dans l’univers Star Wars, mais qui pourrait bien séduire un nouveau public. Le projet est entre de bonnes mains. C'est le fameux jeu qui est développé par Bit Reactor, un studio composé de vétérans du jeu tactique (notamment des anciens de XCOM), avec l’aide de Respawn Entertainment, déjà connu pour Jedi: Fallen Order.

Autrement dit, ce nouveau Star Wars ne sera pas un simple spin-off. Il s’annonce comme une expérience pensée pour les amateurs de réflexion, de décisions difficiles et de combats posés. Pour l’instant, on reste sur notre faim. Aucune bande-annonce, aucun aperçu du gameplay. Juste une confirmation : Star Wars Zero Company existe bel et bien, avec un artwork.

Heureusement, l’attente ne sera pas longue. Le jeu sera présenté plus en détail le 19 avril lors du SWCelebration Japan. Un panel dédié réunira Bit Reactor, Respawn Entertainment et Lucasfilm Games pour dévoiler les premiers visuels et probablement quelques mécaniques de jeu. C’est à ce moment-là qu’on saura vraiment à quoi s’attendre.

Un pari audacieux pour la licence

Ce nouveau titre s’éloigne des sentiers battus. Depuis de nombreuses années, la saga Star Wars nous a surtout habitués à de l’action, du FPS ou du RPG narratif. Ici, on parle de stratégie, de tour par tour, et d’une aventure 100 % solo. Un choix étonnant ? Pas tant que ça. Avec le succès de jeux comme XCOM ou Mario + The Lapins Crétins, le genre a trouvé son public. SW pourrait y apporter son style, ses personnages emblématiques et son ambiance unique.

Source : EA