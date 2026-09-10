Star Wars Zero Company est un véritable succès critique et il a même très largement séduit les joueurs. Pour autant le jeu n'est pas parfait et quelques ajustements seront nécessaires pour le peaufiner bien comme il faut. Les développeurs ont justement lancé le patch 1.1 du jeu qui commence à corriger les plus gros problèmes actuels

La mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company est disponible

La majeure partie de la mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company vient corriger une armée de bugs divers et variés. Crashs, plantages durant certaines missions, bugs d'affichage ou encore des soucis graphiques… la liste est longue. Les plus gênants, empêchant certains joueurs d'obtenir leur contenu de l'édition Deluxe, ou les bugs qui pouvaient bloquer la progression, ou demander de relancer le jeu, ont été rectifiés en priorité. On note aussi pas mal d'ajustements concernant les affrontements, notamment Tel-Rea qui était victime de pas mal de problèmes de ciblage automatique. Plus ennuyant, il pouvait arriver de rater certains tirs malgré un taux de réussite de 100 %, certaines améliorations d'armes n'appliquaient pas correctement leurs effets et le ciblage à la souris pouvait parfois devenir fou. Tout ceci est également corrigé pour de bon.

Pour le moment, il n'y a aucun ajout de contenu pour Star Wars Zero Company, ni même d'équilibrage. Seule la mission finale de Tel-Rea (encore elle) a été légèrement modifiée pour être plus cohérente. Le combat sera désormais compté comme réussi à la fin du dernier tour ennemi, et ne s'interrompt plus prématurément lorsque le nombre de tours de survie atteint 1.

Notes de la Mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company sur consoles et PC

Performances et stabilité

Correction de divers problèmes de plantage.

Rectification de divers ralentissements visuels.

Correction d'un problème qui supprimait temporairement les sauvegardes Beskar.

Correction d'un problème de plantage en mode Beskar.

Mise à jour des pilotes minimum recommandés vers les versions actuelles compatibles avec le jeu, pour Nvidia et AMD.

Note des développeurs : nous avons également mis à jour le texte de la fenêtre d'avertissement pour préciser que vous devez mettre à jour vos versions de pilotes.

Correction d'un problème où la mise à jour des paramètres d'illumination globale et de réflexions faisait par erreur référence au ray tracing.

Rectification d'un rare blocage sur le menu principal, provoqué par une saisie répétée et intensive pendant la lecture de la cinématique d'introduction.

Correction de problèmes de corruption de sauvegarde pouvant survenir lors d'un arrêt soudain ou forcé du jeu.

Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas leurs objets de précommande ou d'édition Deluxe.

Cinématiques et conversations de Star Wars Zero Company

Correction d'un mouvement involontaire des cheveux de Fathom durant certaines cinématiques.

Rectification des animations de réaction de plusieurs personnages dans le Repaire lorsque Hawks se trouve à proximité ou converse avec eux.

Correction des animations des Clones durant certaines cinématiques.

Correction des animations de Kabb durant les conversations.

Rectification d'un problème d'affichage du bras de Hawks durant une animation en position debout.

Correction d'un problème où Trick équipait son casque par défaut en entrant dans Stillwatch sans casque.

Correction d'un problème où Trick équipait sa tenue par défaut avant d'entrer dans Stillwatch après un redémarrage du jeu.

Rectification d'un problème où Hawks était parfois absent de la cinématique de fin sur Bespin.

Personnalisation

Correction d'un problème où le sabre laser de Tel-Rea Vokoss restait affiché après le passage à un droïde astromécano dans l'atelier de personnalisation.

Rectification d'un problème où le changement d'origine d'un opérateur, d'un humanoïde vers un Clone et inversement, conservait l'aperçu vocal de l'origine précédemment sélectionnée.

Correction d'un problème où le dossier d'aperçu de Hawks ne se lançait pas durant la création de personnage.

Base de données

Correction d'un problème qui corrompait les personnages en cas d'interaction avec la base de données pendant une sauvegarde.

Rectification d'un problème où des informations pouvaient être corrompues durant la modification de personnages dans la base de données.

Correction d'un problème où le nom d'un autre opérateur était modifié par erreur après la modification du nom d'un opérateur, entraînant des doublons de noms de personnages et une personnalisation défectueuse pour l'opérateur concerné.

Affrontements

Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission héroïque de Tel-Rea Vokoss ne reportait pas correctement son ciblage sur l'opérateur qui l'avait touché.

Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission héroïque de Tel-Rea Vokoss ne parvenait pas à reporter son ciblage sur l'opérateur qui rallie Tel lorsqu'elle est en danger.

Bugs liés à la Stratégie et aux combats dans Star Wars Zero Company

Correction d'un problème où le réservoir de bacta pouvait être utilisé plus d'une fois par cycle.

Correction d'un problème où une sauvegarde automatique supplémentaire était générée au chargement d'une sauvegarde.

Rectification d'un rare blocage survenant dans le tutoriel de l'infirmerie.

Correction d'un problème où la transition depuis et vers le menu de sélection d'escouade pendant l'ouverture du mode inspection bloquait la progression.

Correction d'un problème où les spécialisations secondaires n'ajoutaient pas correctement les formations croisées passives de la spécialisation au pool de sélection au niveau de relation +8.

Les spécialisations secondaires sont désormais correctement prises en compte lors de la vérification des conditions et des résultats propres aux spécialisations durant les opérations.

Tactique