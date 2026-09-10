Star Wars Zero Company reçoit aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour corriger un très grand nombre de bugs sur consoles et PC.
Star Wars Zero Company est un véritable succès critique et il a même très largement séduit les joueurs. Pour autant le jeu n'est pas parfait et quelques ajustements seront nécessaires pour le peaufiner bien comme il faut. Les développeurs ont justement lancé le patch 1.1 du jeu qui commence à corriger les plus gros problèmes actuels
La mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company est disponible
La majeure partie de la mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company vient corriger une armée de bugs divers et variés. Crashs, plantages durant certaines missions, bugs d'affichage ou encore des soucis graphiques… la liste est longue. Les plus gênants, empêchant certains joueurs d'obtenir leur contenu de l'édition Deluxe, ou les bugs qui pouvaient bloquer la progression, ou demander de relancer le jeu, ont été rectifiés en priorité. On note aussi pas mal d'ajustements concernant les affrontements, notamment Tel-Rea qui était victime de pas mal de problèmes de ciblage automatique. Plus ennuyant, il pouvait arriver de rater certains tirs malgré un taux de réussite de 100 %, certaines améliorations d'armes n'appliquaient pas correctement leurs effets et le ciblage à la souris pouvait parfois devenir fou. Tout ceci est également corrigé pour de bon.
Pour le moment, il n'y a aucun ajout de contenu pour Star Wars Zero Company, ni même d'équilibrage. Seule la mission finale de Tel-Rea (encore elle) a été légèrement modifiée pour être plus cohérente. Le combat sera désormais compté comme réussi à la fin du dernier tour ennemi, et ne s'interrompt plus prématurément lorsque le nombre de tours de survie atteint 1.
Notes de la Mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company sur consoles et PC
Performances et stabilité
- Correction de divers problèmes de plantage.
- Rectification de divers ralentissements visuels.
- Correction d'un problème qui supprimait temporairement les sauvegardes Beskar.
- Correction d'un problème de plantage en mode Beskar.
- Mise à jour des pilotes minimum recommandés vers les versions actuelles compatibles avec le jeu, pour Nvidia et AMD.
- Note des développeurs : nous avons également mis à jour le texte de la fenêtre d'avertissement pour préciser que vous devez mettre à jour vos versions de pilotes.
- Correction d'un problème où la mise à jour des paramètres d'illumination globale et de réflexions faisait par erreur référence au ray tracing.
- Rectification d'un rare blocage sur le menu principal, provoqué par une saisie répétée et intensive pendant la lecture de la cinématique d'introduction.
- Correction de problèmes de corruption de sauvegarde pouvant survenir lors d'un arrêt soudain ou forcé du jeu.
- Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas leurs objets de précommande ou d'édition Deluxe.
Cinématiques et conversations de Star Wars Zero Company
- Correction d'un mouvement involontaire des cheveux de Fathom durant certaines cinématiques.
- Rectification des animations de réaction de plusieurs personnages dans le Repaire lorsque Hawks se trouve à proximité ou converse avec eux.
- Correction des animations des Clones durant certaines cinématiques.
- Correction des animations de Kabb durant les conversations.
- Rectification d'un problème d'affichage du bras de Hawks durant une animation en position debout.
- Correction d'un problème où Trick équipait son casque par défaut en entrant dans Stillwatch sans casque.
- Correction d'un problème où Trick équipait sa tenue par défaut avant d'entrer dans Stillwatch après un redémarrage du jeu.
- Rectification d'un problème où Hawks était parfois absent de la cinématique de fin sur Bespin.
Personnalisation
- Correction d'un problème où le sabre laser de Tel-Rea Vokoss restait affiché après le passage à un droïde astromécano dans l'atelier de personnalisation.
- Rectification d'un problème où le changement d'origine d'un opérateur, d'un humanoïde vers un Clone et inversement, conservait l'aperçu vocal de l'origine précédemment sélectionnée.
- Correction d'un problème où le dossier d'aperçu de Hawks ne se lançait pas durant la création de personnage.
Base de données
- Correction d'un problème qui corrompait les personnages en cas d'interaction avec la base de données pendant une sauvegarde.
- Rectification d'un problème où des informations pouvaient être corrompues durant la modification de personnages dans la base de données.
- Correction d'un problème où le nom d'un autre opérateur était modifié par erreur après la modification du nom d'un opérateur, entraînant des doublons de noms de personnages et une personnalisation défectueuse pour l'opérateur concerné.
Affrontements
- Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission héroïque de Tel-Rea Vokoss ne reportait pas correctement son ciblage sur l'opérateur qui l'avait touché.
- Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission héroïque de Tel-Rea Vokoss ne parvenait pas à reporter son ciblage sur l'opérateur qui rallie Tel lorsqu'elle est en danger.
Bugs liés à la Stratégie et aux combats dans Star Wars Zero Company
- Correction d'un problème où le réservoir de bacta pouvait être utilisé plus d'une fois par cycle.
- Correction d'un problème où une sauvegarde automatique supplémentaire était générée au chargement d'une sauvegarde.
- Rectification d'un rare blocage survenant dans le tutoriel de l'infirmerie.
- Correction d'un problème où la transition depuis et vers le menu de sélection d'escouade pendant l'ouverture du mode inspection bloquait la progression.
- Correction d'un problème où les spécialisations secondaires n'ajoutaient pas correctement les formations croisées passives de la spécialisation au pool de sélection au niveau de relation +8.
- Les spécialisations secondaires sont désormais correctement prises en compte lors de la vérification des conditions et des résultats propres aux spécialisations durant les opérations.
Tactique
- Correction d'un problème où des tirs pouvaient échouer alors même que la probabilité de toucher était de 100 %.
- Correction d'un problème où les fusils à dispersion de rang 2 à 4 utilisaient par erreur les valeurs du rang 1.
- Rectification d'un problème où les attaques en cône s'alignaient de façon anormale lors du ciblage au clavier et à la souris.
- Correction d'un problème d'animation de tir de Kabb avec le M-32.
- Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser les opérateurs se retrouvant en dehors de la carte.
- Rectification d'un problème où le Démolisseur de droïdes accordait par erreur de l'Harmonie à la mort de tous les ennemis, au lieu de la seule mort des droïdes.
- Correction d'un problème où les attaques de Force de Tel-Rea affichaient des valeurs de dégâts incorrectes dans l'interface lorsque des bonus étaient appliqués.
- Correction d'un problème où les attaques de Force de Tel-Rea appliquaient deux fois au lieu d'une le bonus de formation croisée en dégâts à distance.
- Rectification d'un problème où les attaques de Force de Tel-Rea n'ajoutaient pas correctement les bonus de dégâts critiques.
- Correction d'un problème de dégâts de base du tir antiblindage du DC-17m qui l'empêchait de porter des coups critiques ou de recevoir les bonus de dégâts censés s'appliquer aux grenades.
- Rectification d'un problème qui rendait le ciblage difficile à contrôler avec le tir de roquette et le tir antiblindage du DC-17m.
- Correction d'un problème où les blasters ioniques doublaient leurs dégâts critiques.
- Correction d'un problème où la quantité de concentration affichée dans le menu radial n'apparaissait pas également dans les autres menus.
- Rectification d'un problème où la capacité Scanners améliorés du droïde astromécano affichait Cible non valide lors de son activation à la manette.
- Rectification d'un problème où l'interface de ralliement était absente lors du ciblage d'une unité depuis l'aperçu de déplacement.
- Correction d'un problème où les dégâts réduits à zéro ou en dessous n'étaient pas correctement représentés dans l'interface.
- Rectification d'un problème où Souffrance partagée pouvait se déclencher hors de l'écran.
- Correction d'un problème où le statut Inamovible était appliqué sans procurer aucun bonus.
- Rectification d'un problème où aucun projectile n'apparaissait lorsqu'un droïdeka tirait avec sa ligne de vue obstruée.
- Rectification d'un problème où les ennemis situés en dehors du cône de ciblage de Salve balayante étaient malgré tout touchés par la capacité.
- Correction d'un problème avec le deuxième palier du talent Une vie de labeur, qui accumulait ses bonus à l'infini en cas d'achats répétés.
- Amélioration de la stabilité de la caméra afin de réduire sa dérive lors de la sélection de cibles pour les capacités en combat.
- Correction d'un problème où les tirs de guet déclenchés contre des assaillants amenaient les ennemis à tirer à travers des objets solides sur des opérateurs qu'ils ne pouvaient pas voir.
- Correction de certains cas de déclenchement du guet sur une unité située en dehors du cône de ciblage.
- Rectification de divers problèmes de guet qui provoquaient des attaques involontaires sur les ennemis et les opérateurs.
- Correction d'un problème qui provoquait un tremblement de la caméra lors du passage à la vue par-dessus l'épaule.
- Rectification d'un problème où un opérateur pouvait manquer à votre escouade à l'arrivée dans une mission tactique.
- Correction d'un problème d'ordre des tours qui amenait le Capitaine Coil à soigner une cible déjà éliminée par un tir de guet.
- Correction d'un problème où les actions de combat n'étaient pas correctement traitées.