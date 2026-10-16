Les jeux tactiques n’ont plus le vent en poupe chez les grands éditeurs majeurs, mais EA a fait le pari de raviver la flamme des vieux briscards en ramenant Star Wars sur ce terrain. Un pari visiblement gagnant, puisque Star Wars Zero Company a rencontré un joli succès et s’est officiellement écoulé à 1 million d’exemplaires en un peu moins de 2 mois. De quoi permettre la reprise de l'activité pour la majorité de ses salariés et de continuer le suivi du jeu. Justement la mise à jour 1.2 de Star Wars Zero Company vient d’être déployée. On fait le point sur ses changements majeurs.

Star Wars Zero Company déploie sa mise à jour 1.2

Maintenant que les équipes sont revenues au sein du studio après les excellents chiffres de vente, le jeu tactique peut enfin déployer son patch 1.2. Et ce dernier entend donner un peu plus de mordant aux campagnes, notamment pour les spécialistes du genre, amateurs de difficultés plus corsées. La mise à jour 1.2 de Star Wars Zero Company a ainsi ajouté une série de modificateurs permettant de revoir les règles de survie, de combat ou même de progression, pour offrir un peu plus de challenge aux commandants les plus aguerris. Chaque joueur peut désormais ajuster les paramètres d’une nouvelle campagne selon ses goûts, allant de la mort instantanée, aux points de vie moins généreux ou aux tirs encore plus susceptibles de manquer leur cible.

En parallèle, cette mise à jour 1.2 de Star Wars Zero Company s’attaque à toute une batterie de correctifs et d’ajustements de l’équilibrage. Cela touche aussi bien plusieurs compétences que certaines combinaisons qui permettaient de prendre le contrôle du champ de bataille un peu trop facilement. Le coût de nombreuses améliorations d’équipement et d’installation a également été revu à la baisse, alors même que le recrutement d’un agent est désormais fixé à 100 crédits. Voici dans le détail les nouveautés apportées par la mise à jour 1.2 de Star Wars Zero Company :

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour 1.2 de Star Wars Zero Company ?

Modificateurs de campagne

Permet d’augmenter la difficulté du jeu et commencer des campagnes avec des règles supplémentaires, notamment concernant les blessures et la mort permanente.

Nous avons donc préparé une série de nouvelles options de campagne configurables. Elles peuvent être activées au début d’une nouvelle campagne et permettent de modifier les principales règles de jeu : génération d’Avantage, règles de blessures et de mort, tirs d’assistance, vitesse de progression, et bien plus encore.

Ces options sont disponibles quel que soit le niveau de difficulté, mais nous vous recommandons de jouer d’abord avec les règles par défaut en Normal avant de les modifier.

Les modificateurs de campagne ne peuvent être activés que depuis le menu Paramètres de difficulté, au lancement d’une nouvelle campagne, quel que soit le niveau de difficulté. Cliquez sur le bouton Options de campagne supplémentaires pour afficher les modificateurs ci-dessous.

Modifier les limites de blessures dans Star Wars Zero Company

Mort instantanée : un agent vaincu lors d’une mission tactique est éliminé définitivement, quel que soit son nombre de blessures. Les agents blessés lors des opérations de la carte galactique ne sont pas tués de cette manière. Lorsque cette option est activée, elle modifie le fonctionnement de la compétence For My Brothers. Trick peut ainsi être mis à terre et blessé une fois par mission. Lorsqu’il est vaincu, Trick est blessé. S’il est vaincu une seconde fois au cours de la même mission tactique, il est tué.

: un agent vaincu lors d’une mission tactique est éliminé définitivement, quel que soit son nombre de blessures. Les agents blessés lors des opérations de la carte galactique ne sont pas tués de cette manière. Deux strikes : un agent vaincu lors d’une mission tactique alors qu’il a déjà une blessure ou plus est éliminé définitivement. Les agents blessés lors des opérations ne sont pas tués de cette manière.

: un agent vaincu lors d’une mission tactique alors qu’il a déjà une blessure ou plus est éliminé définitivement. Les agents blessés lors des opérations ne sont pas tués de cette manière. Trois strikes : les règles par défaut de Star Wars Zero Company. Un agent vaincu en combat tactique alors qu’il a déjà deux blessures est éliminé définitivement.

Ajouter un risque de mort

Aucun risque de mort : les règles par défaut de Star Wars Zero Company. Les agents ne meurent en mission tactique que lorsqu’ils ont subi suffisamment de blessures selon les règles de mort sélectionnées.

: les règles par défaut de Star Wars Zero Company. Les agents ne meurent en mission tactique que lorsqu’ils ont subi suffisamment de blessures selon les règles de mort sélectionnées. Risque de mort fixe : tous les agents ont 20% de chances d’être éliminés définitivement lorsqu’ils sont vaincus en combat tactique. Les agents blessés lors des opérations sélectionnées via l’holotable ne sont pas concernés.

: tous les agents ont 20% de chances d’être éliminés définitivement lorsqu’ils sont vaincus en combat tactique. Les agents blessés lors des opérations sélectionnées via l’holotable ne sont pas concernés. Risque de mort croissant : tous les agents ont 20% de chances d’être éliminés définitivement lorsqu’ils sont vaincus en combat tactique. La première fois qu’un agent est vaincu en combat tactique et survit, ce risque passe définitivement à 40%. À la deuxième défaite, il passe à 80% et reste à ce niveau pour toutes les défaites suivantes. Les agents blessés lors des opérations ne sont pas concernés, et les blessures subies lors des opérations n’augmentent pas le risque de mort.

: tous les agents ont 20% de chances d’être éliminés définitivement lorsqu’ils sont vaincus en combat tactique.

Progression des points de vie

Augmentation standard des points de vie : les règles par défaut de Star Wars Zero Company. Les agents gagnent +1 point de vie maximum tous les 3 points de concentration obtenus.

: les règles par défaut de Star Wars Zero Company. Les agents gagnent +1 point de vie maximum tous les 3 points de concentration obtenus. Augmentation réduite des points de vie : tous les agents gagnent +1 point de vie maximum tous les 6 points de concentration obtenus, ce qui réduit considérablement leur gain naturel de points de vie au cours de la campagne.

: tous les agents gagnent +1 point de vie maximum tous les 6 points de concentration obtenus, ce qui réduit considérablement leur gain naturel de points de vie au cours de la campagne. Aucune augmentation des points de vie : les agents ne gagnent aucun point de vie maximum grâce aux points de concentration, ce qui réduit fortement leurs points de vie totaux en fin de campagne.

Évolution du lien

Pas d’entraînement double entre binômes en froid : lorsque cette option est activée, les agents ne bénéficient pas de l’entraînement double lié à l’augmentation du niveau de lien avant d’atteindre le niveau de lien 4.

Règles d’Avantage dans Star Wars Zero Company

Pas d’Avantage via les attaques de zone : lorsque cette option est activée, les attaques de zone (grenades, fusils à dispersion, lance-flammes, etc.) ne génèrent pas d’Avantage lorsqu’elles infligent des dégâts aux ennemis.

: lorsque cette option est activée, les attaques de zone (grenades, fusils à dispersion, lance-flammes, etc.) ne génèrent pas d’Avantage lorsqu’elles infligent des dégâts aux ennemis. Pas d’Avantage via les attaques d’assistance : lorsque cette option est activée, les attaques d’assistance (tirs de soutien, compétence Easy Mark, etc.) ne génèrent pas d’Avantage lorsqu’elles infligent des dégâts aux ennemis.

: lorsque cette option est activée, les attaques d’assistance (tirs de soutien, compétence Easy Mark, etc.) ne génèrent pas d’Avantage lorsqu’elles infligent des dégâts aux ennemis. Avantage réduit via les dégâts : lorsque cette option est activée, les attaques qui génèrent de l’Avantage n’ont que 50% de chances d’en augmenter le niveau.

Modificateurs tactiques

Les tirs d’assistance peuvent rater : lorsque cette option est activée, les tirs d’assistance ne touchent plus automatiquement leur cible et suivent les règles standard des attaques à distance.

: lorsque cette option est activée, les tirs d’assistance ne touchent plus automatiquement leur cible et suivent les règles standard des attaques à distance. Les ennemis peuvent infliger des coups critiques : lorsque cette option est activée, toutes les attaques ennemies à distance et au corps à corps ont 5% de chances d’infliger un coup critique (+8 dégâts).

: lorsque cette option est activée, toutes les attaques ennemies à distance et au corps à corps ont 5% de chances d’infliger un coup critique (+8 dégâts). Pas de tir parfait : lorsque cette option est activée, les chances de toucher des attaques à distance des agents sont plafonnées à 99%.

Modificateurs de verrouillage

Talents verrouillés : lorsque cette option est activée, il est impossible de changer le talent des agents de l’effectif. Le talent de tous les agents apparaît comme verrouillé dans l’interface de changement de spécialisation.

: lorsque cette option est activée, il est impossible de changer le talent des agents de l’effectif. Le talent de tous les agents apparaît comme verrouillé dans l’interface de changement de spécialisation. Spécialisations tactiques verrouillées : lorsque cette option est activée, il est impossible de changer la spécialisation principale ou secondaire des agents de l’effectif. Ces spécialisations apparaissent comme verrouillées dans l’interface de changement de spécialisation.

: lorsque cette option est activée, il est impossible de changer la spécialisation principale ou secondaire des agents de l’effectif. Ces spécialisations apparaissent comme verrouillées dans l’interface de changement de spécialisation. Armes verrouillées : lorsque cette option est activée, il est impossible de changer l’arme des agents de l’effectif. Aucun changement d’arme ne peut être confirmé dans l’interface Changer d’arme. Quand cette option est activée, Trick pourra tout de même changer d’arme une fois après son changement obligatoire.

: lorsque cette option est activée, il est impossible de changer l’arme des agents de l’effectif. Aucun changement d’arme ne peut être confirmé dans l’interface Changer d’arme. Renouvellement des recrues verrouillé : lorsque cette option est activée, le bouton Renouveler les recrues n’est plus disponible dans l’installation de recrutement. Les recrues se renouvellent toujours automatiquement au début de chaque cycle : cette option ne modifie pas ce fonctionnement.

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