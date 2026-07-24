Star Wars Zero Company marquera le grand retour de la saga à l’ère de la Guerre des Clones. A cette occasion, le studio a tenu à faire revenir quelques acteurs emblématiques.

Premier jeu tactique dans l’univers de George Lucas depuis trop longtemps, Star Wars Zero Company débarquera le 27 août 2026. En amont de ce retour particulièrement attendu par une frange de fans et de joueurs, Bit Reactor et Lucasfilm Games ont fait une annonce qui a immédiatement parlé aux fans de la série d’animation The Clone Wars. A l’occasion du San Diego Comic-Con, les deux partenaires ont en effet révélé le casting complet du jeu avec une surprise bienvenue. Plusieurs voix emblématiques de la série feront enfin leur grand retour.

Des voix bien connues des fans de Star Wars officiellement de retour

Parce que le jeu se déroulera pendant la même ère que The Clone Wars, il semblait logique de voir des visages familiers de la série dans Star Wars Zero Company. Rien n’était moins sûr quant à leurs voix, mais c’est acté. Matt Lanter et Dee Bradley Baker reprendront tous les deux leurs rôles respectifs d’Anakin Skywalker et du soldat Trick qu’ils incarnent depuis des années dans l’univers de Dave Filoni. Des voix qui, surtout pour les fans américains, sont devenues au fil des ans indissociables des personnages lors de la période de la Guerre des Clones.

Le studio, composé de vétérans de XCOM, semble donc avoir à cœur de respecter l’héritage de la série et cela a été récompensé par une foule scandant frénétiquement le nom des acteurs. En plus du retour de ces voix iconiques, Star Wars Zero Company peut se targuer d'avoir quelques beaux noms supplémentaires à son actif, comme Judy Alice Lee (Melinoë dans Hades 2), Alex McKenna (Sadie Adler dans Red Dead 2) ou encore D.C. Douglas (Albert Wesker dans Resident Evil). Voici donc le casting complet du jeu :

Le casting complet de Star Wars Zero Company

Hawks (homme) : Jonathan Freeman

: Jonathan Freeman Hawks (femme) : Erica Luttrell

: Erica Luttrell Kundri Fathom : Rekha Sharma

: Rekha Sharma Trick : Dee Bradley Baker

: Dee Bradley Baker Anakin Skywalker : Matt Lanter

: Matt Lanter Runa Blask : Vic Michaelis

: Vic Michaelis Kabb Uppercut : JB Blanc

: JB Blanc Jae Mordant : Judy Alice Lee

: Judy Alice Lee Cly Kullervo : Alex McKenna

: Alex McKenna Bennic Halloren : Leo Howard

: Leo Howard Visser : Dylan Kenin

: Dylan Kenin Tel-Rea : Nicole Rainteau

: Nicole Rainteau Neesh Renark : Jim Pirri

: Jim Pirri M-3VO / Meevo : D.C. Douglas

D.C. Douglas Typhon : Hunter Smith

Est-ce qu'il y aura une VF pour Star Wars Zero Company ?

A noter toutefois que si Star Wars Zero Company sera entièrement traduit en français, il ne proposera pas de VF. Seuls des doublages anglais et allemands ont pour l’heure été confirmés, et à un mois de la sortie, cela ne semble pas près de changer. Pour rappel, le jeu de stratégie au tour par tour sera centré sur Hawks, un ancien officier de la République chargé de diriger une escouade de mercenaires pour le moins hétéroclite. Il pourra compter sur toute une panoplie de personnages, allant du clone au Jedi en passant par des Mandaloriens, pour venir à bout du culte de l’Infinite Coil, qui menace la Galaxie.

Source : EA