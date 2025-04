C’était un secret de polichinelle, Respawn Entertainment et Lucasfilm Games collaboraient sur un nouveau jeu dans l’univers de Star Wars, qui n’était pas la suite de Jedi Survivor. Les rumeurs et leaks du retour de la franchise dans le genre du tactical en tour par tour se faisaient grandissants et cela a été rapidement confirmé. C’est donc à Bit Reactor spécialiste des titres orientés stratégie de signer le grand retour de la saga dans un genre qu’elle avait malheureusement abandonné depuis de longues années. Star Wars Zero Company s’est enfin révélé au grand jour lors de ce long weekend de Pâques.

Star Wars Zero Company officiellement annoncé

Cela faisait donc une éternité que la franchise n’avait pas voyagé dans l’univers du jeu tactique au grand dam de beaucoup de joueurs, mais cela va changer en 2026 avec Star Wars Zero Company. Un jeu tactique en tour par tour jouable en solo, développé en collaboration par Bit Reactor et Respawn Entertainment. Cette fois, on incarnera Hawks, un ancien officier de la République qui commandera une escouade d’élite regroupant une équipe non conventionnelle de mercenaires venus de toute la galaxie. La Zero Company devrait mettre ses différences de côté pour surmonter les obstacles qui les attendront et mettre fin à une menace émergente qui pourrait consumer toute la galaxie si elle n’est pas maîtrisée à temps.

L’histoire de Star Wars Zero Company prendra donc place à l’aube de la Guerre de Clones, sachant que les choix des joueurs devraient avoir un impact que l’on nous promet important sur le scénario. « Notre but est d’offrir un jeu avec une histoire originale à cette époque, avec des conséquences importantes selon les choix des joueurs avec un système de combat en tour par tour profond, mais approchable et une présentation très cinématique », explique Greg Foertsch, directeur créatif de Star Wars Zero Company.

Le retour de la licence en tour par tour

Dans Star Wars Zero Company, les joueurs embarqueront donc dans une campagne solo axée sur des opérations tactiques et des enquêtes au travers de la galaxie. Entre deux missions, il sera possible de développer sa base d’opérations et regrouper des informations grâce à un réseau d’informateurs qui permettra de prendre l’avantage sur nos adversaires. Il sera alors possible de créer et de personnaliser son escouade comme bon nous semble en recrutant divers opérateurs, pouvant aller visiblement de soldats Clones à des Jedi.

Il sera également possible de customiser l’apparence et la classique de Hawks, le héros que l’on incarnera. Sur le terrain les membres de la Zero Company créeront des liens qui permettront de débloquer des synergies de combats qui pourraient renverser le cours d’un combat. Les possibilités semblent grandes avec ce Star Wars Zero Company, qui est clairement un jeu pas comme les autres s’agissant de la saga. Le jeu est donc attendu pour le courant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.