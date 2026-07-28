Star Wars Zero Company continue de donner de ses nouvelles en répondant directement aux interrogations des joueuses et des joueurs via une Q&A en ligne.

Star Wars Zero Company ne sera donc pas le Mass Effect de la Guerre des étoiles. C'est en tout cas ce qu'on comprend grâce à la foire aux questions communautaire organisée par Electronic Arts et Bit Reactor. Les équipes ont en effet répondu à plusieurs interrogations des fans. Cela a notamment permis de préciser que le jeu ne sera pas un RPG pur et dur, notamment avec l'absence de deux fonctionnalités.

Pas de romance ni d'embranchement dans Star Wars Zero Company

Il a suffi d'une seule question pour clarifier la situation. C'est maintenant dit : Star Wars Zero Company ne proposera pas d'histoire à embranchement ni de love interest. Dès lors, vous n'aurez pas l'occasion d'avoir une romance avec un autre personnage de votre équipage :

Peut-on nouer des relations amoureuses avec ses coéquipiers ou explorer le monde en profondeur ? Non, il n’y a ni système de romance ni de scénario à embranchement dans Star Wars Zero Company. [...] Q&A de Star Wars Company.

L'équipe rappelle dans la foulée qu'en dépit de « faire évoluer le genre avec une approche plus cinématographique, c'est avant tout un jeu tactique au tour par tour ». Vous pourrez tout de même assister à quelques variations dans Star Wars Zero Company. Selon vos liens avec les membres de votre escouade ou ceux présents à côté pendant les batailles, cela changera légèrement les scènes. Toutefois, pas de dénouement alternatif non plus, « la fin de l'histoire sera globalement la même pour tout le monde ».

© Electronic Arts / Bit Reactor.

Quand sortira Star Wars Zero Company ?

La sortie de Star Wars Zero Company approche. Le tactical de Bit Reactor sera disponible le 27 août 2026 sur :

PC

PS5

XBOX Series X|S

Attendez le retour de KOTOR pour plus de RPG

Si vous cherchez une expérience plus immersive avec une dose de roleplay prononcé, dans ce cas c'est vers Star Wars Knights of the Old Republic qu'il faut vous tourner. Véritable RPG, le jeu de 2003 reste un des préférés dans le cœur de nombreux fans de l'univers de science-fiction. Mais, si vous craignez de replonger dans l'expérience de l'époque, dans ce cas le remake de KOTOR qui se prépare sera la bonne pioche après Zero Company.