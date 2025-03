Alors que l’annonce officielle est attendue lors de la prochaine Star Wars Celebration en avril, des images d’un tout nouveau jeu Star Wars ont leaké sur la toile. Ce projet, encore non dévoilé publiquement, serait le jeu de stratégie en tour par tour, développé en collaboration par Respawn Entertainment et le studio Bit Reactor. Et à en juger par les premières captures, l’influence de la saga XCOM est difficile à ignorer. On avait pu vous en parler dans notre dossier sur le jeu de stratégie dont tout le monde rêve.

Une formule bien connue adaptée à l’univers Star Wars

Les images, repérées dans le portfolio d’un artiste de Bit Reactor, révèlent un gameplay typique du genre tactique. Le joueur contrôle une escouade de personnages dans un environnement structuré par des cases, chaque unité ayant un nombre d’actions limité par tour. Ce type de mécanique, bien connu des fans de XCOM ou de Mario + The Lapins Crétins, semble ici appliqué à l’univers Star Wars avec un vrai souci du détail.

Parmi les éléments visibles : un Mandalorien visiblement jouable, visant un soldat clone de la République. Le tout avec une probabilité d’attaque affichée à 95 %. En bas de l’interface, d’autres options de combat sont présentes, comme l’utilisation d’un détonateur thermique, l’équivalent d’une grenade dans cet univers. On peut également apercevoir la célèbre fonction "overwatch" bien connue des amateurs de tactique. Une posture défensive permettant de riposter automatiquement si un ennemi entre dans le champ de vision.











Un hub central et plusieurs fonctions annexes

Entre deux missions, les joueurs pourront souffler un peu dans ce qui semble être un véritable quartier général. Mais à) la sauce Star Wars. Une base que l’on pourra gérer à sa guise. Avec plusieurs zones interactives comme l’armurerie, une table holographique (le fameux Holotable), des opérations spéciales ou encore un marché noir. Tout ça évoque clairement les mécaniques bien rodées de XCOM. Ce genre de structure permet de renforcer l’aspect gestion stratégique, et d’apporter un vrai rythme entre les phases de combat.

Ce projet n’avait encore jamais été dévoilé officiellement, même si l’on sait depuis un moment que Respawn planche sur plusieurs jeux Star Wars. Le nouveau titre, connu en interne sous le nom de code “Bruno”, serait en développement depuis au moins 2023. Les images diffusées ces derniers jours dateraient justement de cette période. Le projet aurait pris forme après l’annulation d’un autre jeu, un shooter centré sur un chasseur de primes Mandalorien, abandonné en février 2024.

Pour concrétiser cette nouvelle aventure, Respawn s’est entouré du studio Bit Reactor. Un nom encore discret, mais composé en grande partie de vétérans de la licence XCOM. Autant dire que le choix semble évident, surtout pour un jeu qui repose sur la stratégie au tour par tour

