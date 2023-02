Star Wars est une grande licence qui a fait ses débuts en 1977. Et si au départ nous avions le droit à des films au compte-gouttes, permettant d'en apprécier d'autant plus la magie ce n'est désormais plus vraiment le cas depuis plusieurs années où la multiplication des projets (films, séries et jeux vidéo) est en train de créer un effet de surenchère aux yeux de certains spectateurs. C'est notamment le cas pour Liam Neeson, soit Qui-Gon Jinn en personne.

Star Wars, c'est trop ?

Un grand acteur pour un grand rôle

Entre la dernière trilogie Star Wars, la série The Mandalorian, Andor ou encore Obi-Wan Kenobi, on ne sait plus vraiment où donner de la tête et on mange du Star Wars partout, tout le temps. Et c'est sans compter aussi le jeu vidéo et les divers produits dérivés. Dans ce contexte n'est t-on pas en train de perdre un peu ce qui faisait la magie des films ? Avec ses mystères, et ses questions sans réponses ? À l'occasion de l'émission What Happens Live l'acteur Liam Neeson est revenu sur sa présence dans la saga et notamment son rôle dans la série Obi-Wan Kenobi.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était intéressé à reprendre son personnage de Star War, Neeson a répondu :

Non, je ne le suis pas. Il y a tellement de spin-off de Star Wars. Cela le dilue pour moi, et cela a enlevé le mystère et la magie d'une manière étrange.

En d'autres termes, nous ne risquons pas de revoir le personnage de Qui-Gon Jinn si apprécié des fans de sitôt, à part peut être via un projet en animation où la présence de l'acteur n'est pas requise. Comme c'était par exemple le cas via la série qualitative Clone Wars.

Que pensez-vous des propos de Liam Neeson ? Etes-vous d'accord avec lui ?