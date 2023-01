La licence Star Wars a encore de beaux jours devant elle dans l’univers du jeu vidéo. D’ici quelques mois, c’est Star Wars Jedi Survivor de Respawn et EA qui se laissera approcher par les joueurs consoles et PC. Pour autant, plusieurs autres adaptations sont en cours de développement, dont une par Amy Henning (Uncharted) et l’autre par Ubisoft. C’est une nouvelle fois cette dernière qui fait parler d’elle. Selon de nouvelles sources, le jeu Star Wars d’Ubisoft pourrait avoir des ambitions démesurées.

Un jeu Star Wars à la No Man's Sky ?

Le jeu Star Wars d’Ubisoft est encore bien nébuleux. Peu de détails sont connus à son sujet, si ce n’est qu’il est principalement développé par Massive Entertainment à qui l'on doit The Division ou encore Far Cry 3. Suite aux déclarations du studio, les fans espèrent avoir des éclaircissements cette année, mais ils ne devraient cependant pas être officiels. Julian Gerighty, directeur créatif du jeu, a tenu à calmer les ardeurs des joueurs en expliquant que ce serait une grosse année pour l’adaptation, mais en interne. Qu’à cela ne tienne, les insiders sont déjà sur le coup pour dévoiler quelques détails au sujet de ce Star Wars Ubisoft.

Insider Gaming est allé à la pêche aux informations, et il se pourrait que le jeu soit encore plus ambitieux qu’espéré. Selon les sources de Tom Henderson, ce soft Star Wars proposera un univers totalement explorable et ouvert, comme le fait No Man’s Sky par exemple. En outre, le joueur serait à même de voyager d’un système à l’autre tout en « s'immergeant complètement dans une galaxie vaste et débordant de tout plein d’activités. » De quoi laisser les fans en quête de liberté rêveurs. Il faudra cependant attendre une communication officielle de l’éditeur pour en savoir davantage sur le gameplay et l’essence même de cette adaptation. Mais comme c'est un jeu Ubisoft il y a de fortes chances pour qu’il soit victime d’un gros leak d’ici là.