On ne compte plus les jeux Star Wars qui doivent arriver. Entre le Star Wars Jedi Survivors de Respawn et son collector vendu en kit, le jeu narratif Eclipse par Quantic Dreams ou encore le remake de KOTOR qui prend bien son temps, les fans vont être aux anges et on ne sait plus trop où donner de la tête. D’ailleurs, si vous êtes motivés et passionné par la licence, sachez qu’Ubisoft a besoin d’un coup de main pour son propre projet Star Wars.

Ubisoft recrute pour son jeu Star Wars

Annoncé il y a un petit moment, le jeu Star Wars top secret d’Ubisoft est en pleine phase de tests en interne et les développeurs ont besoin d'un petit peu d'aide. Bien que l’on ne sache pas grand chose (rien du tout même) du jeu et que l’on a aucune idée de quand il sortira, les choses semblent bien se passer chez l’éditeur, même s’il a visiblement besoin d’un peu de renfort, vous.

Ubisoft Massive a en effet fait un appel sur les réseaux sociaux et recherche des joueurs intéressés pour aller jouer les testeurs le temps de quelques sessions. Tous les profils sont acceptés, mais le studio Massive prévient tout de même qu’il acceptera en priorité les candidatures des joueurs pouvant se déplacer facilement dans les locaux basés à Malmö, en Suède. Quoiqu’il en soit, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour tenter votre chance et pourquoi pas en profiter pour prendre quelques jours de vacances.

Si vous êtes motivé, vous pouvez donc vous rendre sur le site officiel d’Ubisoft et suivre les instructions. Le studio contactera les personnes choisies pour tester son nouveau jeu Star Wars ultérieurement.