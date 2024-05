Star Wars et le jeu vidéo, c’est une grande histoire d’amour. La série SW Jedi a été un carton plein, quand Ubisoft apportera sa propre pierre à l’édifice en août prochain avec Star Wars Outlaws. Un jeu en monde ouvert qui s’annonce très prometteur et qui ne manque pas d'attiser la curiosité des plus fervents fans à chaque fois que de nouveaux détails sont dévoilés. On le sait, le groupe Disney va intensifier ses efforts dans le secteur du jeu vidéo ces prochaines années et il aurait commandé une nouvelle adaptation à l’un des meilleurs studios en son genre.

Bientôt le retour en grâce de Star Wars dans la stratégie ?

Avant les batailles à grande échelle et les adaptations vidéoludiques de films puis les œuvres originales, la licence s’est longtemps essayée aux jeux de stratégie. Impossible de ne pas mentionner un certain Star Wars Galactic Battlegrounds qui a marqué nombre d’amoureux du genre. Une ferveur pour le genre qui a duré quelques années avant de complètement s’éteindre. Alors quand on nous apprend que les papas de la licence Total War plancheraient sur un jeu Star Wars, difficile de ne pas être enthousiaste. On en a au moins un dans l’équipe qui l’est en tout cas.

DualShockers rapporte en effet que Creative Assembly travaillerait sur trois jeux de sa licence fétiche, dont un Total War Star Wars et il serait bien sous licence officielle. Tom Henderson (Insider Gaming) a également eu vent d’un tel projet en 2022, ce qui laisserait penser que le jeu est en développement depuis quelques années. De ce trio à venir, celui de Star Wars serait en réalité le second à sortir selon les sources du média américain. Impossible en revanche d’avoir une quelconque indication quant à une éventuelle fenêtre de sortie, mais ça va se compter en années. Quant aux deux autres jeux, DualShockers n’a donné aucun détail, si ce n’est que ce sont des Total War.

©Creative Assembly

Il faudra donc s’armer de patience, d’autant que le studio planche actuellement sur une mise à jour conséquente pour Total War Pharaoh qui devrait augmenter la taille de la map de la campagne et ajouter encore plus de cultures. On rappelle également que Bit Reactor, studio composé d’anciens de Firaxis (Civilization 6 et X-COM 2) a annoncé en 2022 travailler sur leur propre jeu de stratégie Star Wars, qui s’inspirerait largement de X-COM.