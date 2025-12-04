Une rumeur agite la communauté Star Wars depuis quelques jours. Un nouveau jeu serait sur le point d’être dévoilé, et forcément, les spéculations vont bon train. L’univers est immense, les projets sont nombreux, et les attentes encore plus. Résultat, chacun y va de sa théorie, parfois réaliste, parfois très ambitieuse.

Star Wars, un terrain de jeu qui ne cesse de s’étendre

Depuis plusieurs années, les studios explorent la licence sous toutes ses formes. D’un côté, il y a les grandes batailles façon Battlefront. De l’autre, des aventures plus intimes comme la série Jedi, centrée sur Cal Kestis. Entre les deux, on trouve aussi des expériences atypiques, comme Star Wars Outlaws, dépourvu de sabres laser mais riche en ambiance. Cette diversité prouve une chose simple, l’univers de Star Wars reste une mine d’idées. Et c’est ce qui rend cette future annonce aussi excitante.

Le bruit vient d’une source souvent fiable, l’insider Kurakasis. Il affirme qu’un nouvel épisode vidéoludique sera bientôt présenté. Et détail important, il ne s’agirait ni d’Eclipse ni du jeu tactique Zero Company. Cela ouvre donc la porte à un projet encore tenu secret. Évidemment, cette info a immédiatement lancé une vague de théories chez les fans. Trois possibilités reviennent en boucle.

Une piste très crédible, Jedi 3

La plus probable concerne la suite directe de Star Wars Jedi: Survivor. EA avait déjà annoncé qu’un troisième volet était prévu, même si rien n’a encore été montré. Les deux premiers épisodes avaient eu un développement assez rapide malgré la pandémie. Si le studio a gardé ce rythme, une annonce aujourd’hui ne serait pas surprenante. Beaucoup espèrent retrouver Cal Kestis pour conclure son parcours. Et il faut le dire : la saga Jedi est devenue l’un des piliers modernes de la licence.

Autre hypothèse, plus incertaine mais très discutée, le retour du remake de KOTOR. Présenté en 2021, le jeu s’était complètement volatilisé après des problèmes internes et un changement de développeur. Depuis, silence radio. S’il refait surface, il sera probablement présenté comme une refonte totale, presque comme un jeu entièrement nouveau. Ce serait un moment fort pour la communauté, tant le KOTOR original reste culte.

Enfin, une rumeur évoque un Total War Star Wars. Le studio derrière la licence doit dévoiler un nouveau titre cette semaine, ce qui intrigue beaucoup les fans. Un tel jeu semble cohérent, l’univers regorge de factions, de planètes, de stratégies militaires. De quoi imaginer des campagnes titanesques.

Source : Kurakasis