Star Wars n’a jamais vraiment perdu en popularité, mais il faut avouer que les derniers films n’ont pas vraiment vendu du rêve. Heureusement, certaines séries relèvent le niveau comme Andor ou encore The Mandalorian, même si le film de ce dernier a aussi jeté un petit coup de froid au cinéma. Un film bien, mais sans plus. Loin de ce que les fans attendent. Côté jeux vidéo, c’est en revanche bien plus reluisant, notamment grâce à la série des Star Wars Jedi, de Respawn. Une franchise qui a tellement brillé qu’elle compte désormais beaucoup pour la licence toute entière, notamment grâce à son héros Cal, interprété par le talentueux Cameron Monaghan. Et si vous aussi vous adorez le personnage, on a une bonne nouvelle.

Bientôt le retour d'un héros très apprécié de Star Wars ?

Vous n’êtes pas les seuls à avoir un crush avec Cal Kestis. Un représentant de Disney a affirmé à nos camarades de chez GameRant qu’il ne fallait « jamais dire jamais » concernant le retour de Cal Kestis. « On a d’autres histoires de Cal à venir », a-t-il affirmé dans les colonnes de nos confrères. Le jeune Jedi, désormais bien expérimenté et hissé au rang de héros, pourrait donc bien revenir prochainement, bien que l’on ne sache pas encore comment.

Pour le moment, Cal Kestis n’a été aperçu que dans ses jeux respectifs et dans quelques livres directement dérivés. On ne peut qu’espérer que Respawn travaille sur une suite, et plusieurs leaks semblent aller dans ce sens d’ailleurs. Mais au vu de la popularité du personnage et du fait qu’il soit canonique à l’univers Star Wars en plus d’être interprété par un véritable acteur connu, talentueux et très apprécié, cela peut aussi nous laisser l’espoir de le retrouver un de ces jours dans un film ou même une série. Qu’il s’intègre à quelque chose de déjà existant ou qu’il puisse profiter de son propre programme d’ailleurs. Tout comme il se peut que Cal apparaisse tout simplement ailleurs comme dans une attraction, un nouveau livre ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est sûr, c'est que ce héros n'en a pas fini avec Star Wars, et les fans ne demandent que son retour.

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Source : Gamerant